Δανία: Νέο περιστατικό με drones πάνω από τέσσερα αεροδρόμια – Έκλεισε το Άαλμποργκ που χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση

Νέο περιστατικό με πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε διάφορα σημεία της Δανίας σημειώνεται μόλις δύο ημέρες μετά τα drones που προκάλεσαν το κλείσιμο για λίγες ώρες του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης και σύμφωνα με την Δανή πρωθυπουργό ήταν «η πιο σοβαρή επίθεση σε δανικές υποδομές μέχρι στιγμής».

Πιο συγκεκριμένα, μηεπανδρωμένα αεροσκάφη θεάθηκαν σε τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία,. Πρόκειται για τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ.

Τα drones προκάλεσαν την αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ, το οποίο χρησιμοποιείται για εμπορικές και στρατιωτικές πτήσεις, ενώ τα άλλα τρία συνεχίζουν την λειτουργία τους.

Η αστυνομία της χώρας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε αργότερα ότι τα drones εγκατέλειψαν την περιοχή του Άαλμποργκ μετά από περίπου τρεις ώρες.

Η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Άαλμποργκ, αλλά δεν μπόρεσε να διευκρινίσει πόσα drones εμπλέκονται στο περιστατικό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η αστυνομία δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες στο αεροδρόμιο ή τους κατοίκους στην περιοχή, αλλά ζήτησε από το κοινό να μείνει μακριά από την περιοχή.

Η αστυνομία της χώρας δήλωσε ότι τα drones ήταν ορατά από το έδαφος, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για φάρσα. Οι αρχές διερευνούν ποιος είχε τον έλεγχο των drones και το κίνητρό του.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Δανία δήλωσε την Τρίτη ότι το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης ήταν η πιο σοβαρή επίθεση μέχρι σήμερα σε κρίσιμες υποδομές της και το συνέδεσε με μια σειρά ύποπτων ρωσικών παραβιάσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Δευτέρας είχε επίσης κλείσει για περίπου τρεις ώρες το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή του Όσλο.

Οι νορβηγικές και οι δανικές αρχές βρίσκονται σε στενή επαφή σχετικά με τα περιστατικά της Δευτέρας στην Κοπεγχάγη και το Όσλο, αλλά η έρευνά τους δεν έχει ακόμη διαπιστώσει κάποια σύνδεση, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας.