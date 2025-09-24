Logo Image

Ο Λαβρόφ κατηγορεί το Κίεβο και τους Ευρωπαίους για τη «διαιώνιση» του πολέμου στην Ουκρανία

Members of the delegations, led by Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov and U.S. Secretary of State Marco Rubio, attend a meeting on the sidelines of the United Nations General Assembly (UNGA) in New York, U.S., September 24, 2025. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας «υπογράμμισε τον απαράδεκτο χαρακτήρα των ελιγμών του Κιέβου και ορισμένων ευρωπαϊκών πρωτευουσών»

Το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές χώρες ευθύνονται για τη διαιώνιση του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό φέρεται να είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Στη συνάντηση που είχαν οι δύο υπουργοί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Λαβρόφ «υπογράμμισε τον απαράδεκτο χαρακτήρα των ελιγμών του Κιέβου και ορισμένων ευρωπαϊκών πρωτευουσών που έχουν ως στόχο τη διαιώνιση της σύγκρουσης» ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

