Η γη άνοιξε στο κέντρο της Μπάνκογκ – Τεράστια καθίζηση ανησυχεί τις αρχές

Η γη άνοιξε και άρχισε να «καταπίνει» τα πάντα στο κέντρο της Μπανγκόκ πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης. Η εκτεταμένη καθίζηση βάθους 50 μέτρων εκτεινόταν σε περίπου 900 τετραγωνικά μέτρα μπροστά από το Νοσοκομείο Βατζίρα, και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας αλλά και κατοίκους της περιοχής.

A 50-metre-deep massive sinkhole opened near Vajira Hospital in Bangkok, Thailand on Wednesday, cars and electricity poles fell into it, leaving commuters stunned The massive sinkhole extended about 900 square metres, bringing traffic to a halt.#sinkhole #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/rfDIiM135y — Surya Reddy (@jsuryareddy) September 24, 2025

Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον δρόμο να βυθίζεται αργά καθώς νερό έτρεχε από έναν σωλήνα αποχέτευσης, παρασύροντας στύλους ηλεκτρικού ρεύματος. Το κοντινό νοσοκομείο όπου έγινε η καθίζηση του εδάφους διέκοψε της λειτουργία του και σταμάτησε να δέχεται ασθενείς. «Το νοσοκομείο δεν έχει προβλήματα, αλλά ανησυχούμε για το αστυνομικό τμήμα: αυτό εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο και το κοινό έχει εκκενωθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ.

Kalli yadda wani ƙaton rami mai ban mamaki ya buɗe a Thailand. Ramin mai girman mita 50 ya samu ne sakamakon zaftarewar ƙasa a birnin Bangkok cikin makon nan. pic.twitter.com/ipHjKWVhLN — BBC News Hausa (@bbchausa) September 24, 2025

«Χώμα από την κατασκευή μιας σήραγγας του υπόγειου σιδηρόδρομου γλιστρούσε μέσα στην τεράστια τρύπα », δήλωσε ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ στους δημοσιογράφους. «Ευτυχώς δεν υπάρχουν θάνατοι ή τραυματισμοί».

Οι παροχές ύδρευσης και ηλεκτροδότησης κόπηκαν εξ αιτίας της εκτεταμένης υποχώρησης του εδάφους.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι κατάφεραν να σταματήσουν την περαιτέρω καθίζηση και παρακολουθούν στενά το φαινόμενο.