Γουίτκοφ: Σημαντική εξέλιξη στη Γάζα τις επόμενες ημέρες

Γουίτκοφ: Σημαντική εξέλιξη στη Γάζα τις επόμενες ημέρες

REUTERS/Al Drago

Αναφέρθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων του προέδρου Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «ελπίζουν… ακόμη και βέβαιες είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάποια πρόοδο» στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται εκεί από τρομοκράτες με επικεφαλής τη Χαμάς, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη.

Ο Γουίτκοφ τόνισε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκε σε ορισμένους ηγέτες την Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πηγή: Reuters

