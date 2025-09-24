Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με drone στο Εϊλάτ που παραβίασε την αεράμυνα του Ισραήλ

Οι Χούθι της Υεμένης αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη σημερινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, το Εϊλάτ.

Σε ανακοίνωσή της, η τρομοκρατική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δύο ξεχωριστούς στόχους στο Εϊλάτ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, μόνο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το Εϊλάτ, τραυματίζοντας πάνω από 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο ανδρών που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Το δεύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στη χώρα.

BREAKING. This is the moment of impact of the drone launched by Yemen’s Houthis. It fell and exploded in a tourist center in Eilat, injuring 19 people, two of them seriously. pic.twitter.com/Jhsl7EM2yG — Israel Unplugged (@UnplugIsrael) September 24, 2025

Οι Χούθι ισχυρίζονται επίσης ότι εκτόξευσαν αρκετά ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε στόχους στο Εϊλάτ και τη Μπερ Σεβά χθες. Δεν υπήρξαν αναφορές για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έφτασαν στο Ισραήλ από την Υεμένη την Τρίτη ή για αναχαίτιση κάποιου, γεγονός που υποδηλώνει ότι όλα απέτυχαν να απειλήσουν τη χώρα.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επανέλαβαν την επίθεσή τους εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι στην Υεμένη έχουν εξαπολύσει σχεδόν 90 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 41 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση των Times of Israel, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες που παρείχαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Πηγή: Times of Israel