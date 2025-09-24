Logo Image

Νετανιάχου: Μια συνδυαζόμενη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια είναι σε εξέλιξη για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων

Κόσμος

REUTERS/Nathan Howard/Pool/File Photo

Συναντήθηκε με οικογένεια ομήρου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στην οικογένεια του Αλόν Οέλ, ενός ομήρου που παραμένει κρατούμενος στη Γάζα, ότι μια συνδυαζόμενη προσπάθεια σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων, ανέφερε σήμερα το γραφείο του σε μια ανακοίνωση.

Ο Κόμπι Οέλ, ο πατέρας του ομήρου, είπε σε μια ανακοίνωση πως ο ίδιος και η σύζυγός του αναμένουν πως ο Νετανιάχου θα επιστρέψει από το ταξίδι του στις ΗΠΑ με «νέα που όλοι οι πολίτες του Ισραήλ περιμένουν».

Συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, σε ένα ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου είναι επίσης προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την απελευθέρωση των ομήρων.

«Το ταξίδι του αποτελεί μια στιγμή κατά την οποία όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να δώσουν (στον Νετανιάχου) τη στήριξη και δύναμη προκειμένου εκείνος να ενεργήσει για να διασφαλίσει την απελευθέρωση του Αλόν και όλων των ομήρων», συμπλήρωσε ο Οέλ σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί τις οικογένειες των περισσότερων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

