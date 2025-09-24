ΟΗΕ: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατήγγειλε την υποκρισία του Ερντογάν και τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου

Την υποκρισία του Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν κατήγγειλε από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης καλώντας τον να δείξει υπευθυνότητα και να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου.

«Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης, καταγγέλλοντας «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στο μέγιστο βαθμό».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συνέκρινε άμεσα την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 με τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία το 2022, τονίζοντας ότι και οι δύο παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Το 2022 η Ρωσία εισέβαλε σε ένα κυρίαρχο κράτος, την Ουκρανία, παραβιάζοντας τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε σε ένα κυρίαρχο κράτος, την Κύπρο, παραβιάζοντας τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή από την Τουρκία εδώ και 51 χρόνια, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί. «Γυναίκες υπέστησαν βιασμό. Πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά καταστράφηκε ανεπανόρθωτα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Η περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου «κρατείται όμηρος από την Τουρκία» και περιμένει τους νόμιμους κατοίκους της να επιστρέψουν, όπως ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σημείωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Απευθυνόμενος άμεσα στον Τούρκο Πρόεδρο τον κάλεσε να «τερματίσει την κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώσει την Κύπρο σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα».

«Είμαι πανέτοιμος να ανταποκριθώ στο κάλεσμα της Ιστορίας για να επανενώσω την πατρίδα μου, να επανενώσω τον λαό μου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους», δήλωσε.