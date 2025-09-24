Ινδία: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις αστυνομικών και αυτονομιστών διαδηλωτών

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ινδία, σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και εκατοντάδων διαδηλωτών που ζητούν μεγαλύτερη αυτονομία για την περιοχή Λαντάχ των Ιμαλαΐων. Η αστυνομία μίλησε επίσης για «δεκάδες» τραυματίες.

Η κυβέρνηση της Ινδίας ανέφερε ότι οι αστυνομικοί, «όντας σε αυτοάμυνα», άνοιξαν πυρ, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο .

Στο Λεχ, οι διαδηλωτές πυρπόλησαν ένα περιπολικό και τα γραφεία του κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) του εθνικιστή πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και γκλομπ για να διαλύσει το πλήθος.

«Πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί, τραυματίστηκαν», είπε ο αστυνομικός Ρεγκζίν Σανγκντούπ.

Μετά τις ταραχές, οι αρχές της περιοχής, η οποία διοικείται απευθείας από το Νέο Δελχί, έλαβαν περιοριστικά μέτρα απαγορεύοντας τις συναθροίσεις άνω των τεσσάρων προσώπων.

Σχεδόν οι μισοί από τους 300.000 κατοίκους του Λαντάχ είναι μουσουλμάνοι και το 40% είναι βουδιστές. Αυτό σημαίνει ότι οι ινδουιστές, που αποτελούν την πλειοψηφία στην υπόλοιπη χώρα, είναι μειοψηφία σε αυτήν την ορεινή, ερημική περιοχή που συνορεύει με την Κίνα και το Πακιστάν.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από ακτιβιστές που στηρίζουν τον ακτιβιστή Σονάμ Ουανγκτσούκ, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας εδώ και δύο εβδομάδες. Αίτημά του είναι να αποκτήσει το Λαντάχ καθεστώς κρατιδίου (σήμερα είναι ομοσπονδιακό έδαφος) ή να δοθούν συνταγματικές εγγυήσεις στους αυτόχθονες και τις τοπικές φυλές ώστε να καθορίζουν μόνοι τους την πολιτική και τους νόμους τους.

Το Λαντάχ αποτελούσε επί δεκαετίες τμήμα του ινδικού κρατιδίου Τζάμου και Κασμίρ, το ημιαυτόνομο καθεστώς του οποίου ανακλήθηκε το 2019 από την κυβέρνηση του Μόντι. Και τα δύο εδάφη έχουν έκτοτε τεθεί υπό την άμεση διακυβέρνηση του Νέου Δελχί. Όμως οι κάτοικοι του Λαντάχ ζητούν εδώ και πολλά χρόνια να αποκτήσουν το δικό τους κοινοβούλιο, να διαφυλαχθεί ο πολιτισμός τους και να προστατευθεί το απειλούμενο περιβάλλον της περιοχής.