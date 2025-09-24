Αλ Σαράα στον ΟΗΕ: Η Συρία ανοικοδομείται – Τερματίστε τις εις βάρος μας κυρώσεις

Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κάνοντας μια αναδρομή στην ταραγμένη πρόσφατη ιστορία της χώρας του.

Ο αλ-Σαράα ηγήθηκε της επίθεσης των ανταρτών που ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και είναι ο πρώτος Σύρος πρόεδρος που μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1967.

Η ιστορία της χώρας του, όπως είπε, αντικατοπτρίζει μια αιώνια πάλη «μεταξύ καλού και κακού», ενώ ανάφερε ότι ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για τη χώρα του.

Επιπλέον, ο Σύρος πρόεδρος υπενθύμισε στον ΟΗΕ την καταπιεστική διακυβέρνηση που αντιμετώπισαν οι Σύροι τα τελευταία 60 χρόνια υπό το καθεστώς Άσαντ, το οποίο, όπως είπε, χρησιμοποίησε εξαθλίωση, αδικία, βασανιστήρια και χημικά όπλα εναντίον του πληθυσμού.

Συνέχισε λέγοντας ότι η Συρία «διαμελίστηκε» και ο εμφύλιος πόλεμός της προσέλκυσε μαχητές από όλο τον κόσμο.

Αιχμές κατά του Ισραήλ

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Συρίας στράφηκε κατά του Ισραήλ, τον γείτονά του με τον οποίο έχει εμπλακεί σε πολέμους στο παρελθόν. Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε στόχους στη Συρία από τότε που έπεσε το καθεστώς Άσαντ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να επιτρέψει να περιέλθουν στρατιωτικά μέσα στα χέρια της νέας κυβέρνησης.

Ο αλ-Σαράα επισήμανε ότι οι επιθέσεις έρχονται σε αντίθεση με τη συνεχιζόμενη διεθνή υποστήριξη προς τη νέα κυβέρνηση της Συρίας και καλεί τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να καταδικάσουν και να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις.

«Αλλαγή» στη Συρία

Μάλιστα, περιέγραψε την αλλαγή που, όπως είπε, έχει συμβεί στη Συρία από τότε που η συμμαχία των επαναστατικών δυνάμεων ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ-Άσαντ πέρυσι.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του υποστηρίζει την «δικαιοσύνη χωρίς εκδίκηση», υποσχόμενος ότι οι νέοι κρατικοί θεσμοί θα θεωρήσουν τα στοιχεία του προηγούμενου καθεστώτος υπόλογα.

Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στη θρησκευτική βία που έχει ξεσπάσει σε μέρη της Συρίας από τότε που ανέλαβε την εξουσία.

«Τερματίστε τις κυρώσεις» κατά της συριακής οικονομίας

Ενώ ορισμένες διεθνείς κυρώσεις κατά της Συρίας έχουν αρθεί από τις δυτικές κυβερνήσεις, ο αλ-Σαράα ζήτησε τον πλήρη τερματισμό των μέτρων «ώστε να μην περιορίζουν πλέον τον συριακό λαό».

Μάλιστα, είπε ότι η Συρία ανοικοδομείται, μέσω θεσμών και νόμων που εγγυώνται τα δικαιώματα όλων χωρίς εξαίρεση. Αυτό, είπε, θα βοηθήσει να γυρίσει σελίδα σε ένα άθλιο παρελθόν.

«Η αλήθεια ήρθε και το ψέμα χάθηκε», συνέχισε, λέγοντας στην αίθουσα ότι η Συρία ανακτά τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στα έθνη του κόσμου.

Ο Σύρος πρόεδρος κατέληξε λέγοντας ότι οι Σύροι γνωρίζουν πολύ καλά τις φρικαλεότητες του πολέμου και επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στη Γάζα.