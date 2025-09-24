Ισραήλ: Περίπου 700.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του στρατού

Περίπου 700.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας προς τα νότια της Λωρίδας, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού.

Περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εκτιμάται ότι διέμεναν στην Πόλη της Γάζας πριν ο IDF ξεκινήσει μια μεγάλη επίθεση εναντίον της Χαμάς στην περιοχή. Οι άμαχοι διατάχθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή σε μια ανθρωπιστική ζώνη που έχει οριστεί από το Ισραήλ στη νότια Γάζα.

Ο ρυθμός εγκατάλειψης της περιοχής από Παλαιστίνιους έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο IDF προχωρά βαθύτερα στην Πόλη της Γάζας.

Πηγή: Times of Israel