Βραζιλία: Η νομική ομάδα του Μπολσονάρου ζητά την απελευθέρωσή του από τον κατ’ οίκον περιορισμό

Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου δήλωσαν αργά την Τρίτη ότι ζήτησαν επίσημα την απελευθέρωσή του από τον κατ’ οίκον περιορισμό, λέγοντας ότι δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στο πλαίσιο έρευνας που οδήγησε στη φυλάκισή του τον περασμένο μήνα.

Ο Μπολσονάρου βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο επειδή δεν συμμορφώθηκε με τα περιοριστικά μέτρα που σχετίζονται με την φερόμενη προσπάθειά του να παρέμβει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση, στην οποία κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε πραξικόπημα για να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα των εκλογών του 2022. Ο Μπολσονάρου αργότερα καταδικάστηκε στην υπόθεση και καταδικάστηκε σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση «κυνήγι μαγισσών» και ανταπέδωσε επιβάλλοντας υψηλούς δασμούς στις εξαγωγές της Βραζιλίας, επιβάλλοντας κυρώσεις στον δικαστή που επιβλέπει την υπόθεση εναντίον του Μπολσονάρου και αφαιρώντας τις βίζες αρκετών Βραζιλιάνων αξιωματούχων.

Ο Μπολσονάρου βρισκόταν υπό έρευνα για την πρόκληση παρέμβασης του Τραμπ, όπως και ο γιος του, ο βουλευτής Εντουάρντο Μπολσονάρου, ο οποίος μετακόμισε στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος για να ζητήσει υποστήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για να σταματήσει τις ποινικές διαδικασίες εναντίον του πατέρα του.

Τη Δευτέρα, ο γενικός εισαγγελέας της Βραζιλίας απήγγειλε κατηγορίες στον νεότερο Μπολσονάρου, υποστηρίζοντας ότι «έχει επανειλημμένα επιδιώξει να υποτάξει τα συμφέροντα της Βραζιλίας και ολόκληρης της κοινωνίας στην προσωπική και οικογενειακή του ατζέντα».

Ο πρώην πρόεδρος, από την πλευρά του, εξαιρέθηκε από τις κατηγορίες, γεγονός που οδήγησε την νομική του ομάδα να υποβάλει αίτημα την Τρίτη.

«Χωρίς να έχει κατατεθεί ποινική δίωξη, τα προληπτικά μέτρα καθίστανται αυτοσκοπός και δεν μπορούν πλέον να τηρηθούν νομικά», έγραψε ένας από τους δικηγόρους του Μπολσονάρου, ο Πάουλο Κούνια Μπουένο, στο X την Τρίτη το βράδυ.

Πηγή: Reuters