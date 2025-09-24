Politico: Υπόσχεση Τραμπ στους Άραβες – Δεν θα επιτρέψω τη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σε Άραβες ηγέτες κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τρίτη ότι δεν θα επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με έξι άτομα που γνωρίζουν τη συζήτηση, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Politico.

Δύο από αυτά τα άτομα ανέφεραν ότι ο Τραμπ ήταν σταθερός στο θέμα και ότι υποσχέθηκε πως το Ισραήλ δεν θα επιτραπεί να ενσωματώσει τη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό τη διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής και όχι της Χαμάς.

Ένα άλλο άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες τόνισε ότι, παρά την διαβεβαίωση του Τραμπ, η κατάπαυση του πυρός για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς ήταν μακριά από την υλοποίησή της. Δύο ακόμη άτομα εξοικειωμένα με το θέμα ανέφεραν ότι ο Τραμπ και η ομάδα του παρουσίασαν ένα λευκό έγγραφο που περιγράφει το σχέδιο της διοίκησης για τον τερματισμό του πολέμου, περιλαμβάνοντας την υπόσχεση κατά της προσαρτήσεως και άλλες λεπτομέρειες, όπως η διακυβέρνηση και η ασφάλεια μετά τον πόλεμο.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντησή του με οκτώ αραβικές χώρες στα Ηνωμένα Έθνη ότι επρόκειτο για τη «σημαντικότερη» συνάντηση της ημέρας, αλλά αποχώρησε χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους και οι συμμετέχοντες δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της συζήτησής τους.

Ερντογάν: Παραγωγική η συνάντηση

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «πολύ παραγωγική» το βράδυ της Τρίτης σε συνέντευξη στο Fox News Channel, αλλά δεν επεκτάθηκε σε λεπτομέρειες. Ο Ερντογάν και ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν ξανά στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Κίνδυνος κατάρρευσης για τις Συμφωνίες του Αβραάμ;

Οι Άραβες ηγέτες είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την αντίθεση του Τραμπ στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους και για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στην επίθεση του Νετανιάχου κατά της Χαμάς, η οποία επεκτάθηκε πέρα από τη Γάζα στις αρχές αυτού του μήνα, όταν το Ισραήλ προσπάθησε να εξουδετερώσει αξιωματούχους της Χαμάς που βρίσκονταν στο Κατάρ για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Πριν από τη συνάντηση της Τρίτης, επιδίωξαν να τονίσουν στον Πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε εισβολή του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε πιθανώς να οδηγήσει στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τη συζήτηση.

Το σημαντικότερο επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι συμφωνίες αυτές, σηματοδοτούσαν την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών κρατών.

