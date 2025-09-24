Κλίνγκμπαϊλ: Η ΕΕ να υιοθετήσει προσέγγιση «αγοράστε ευρωπαϊκά» με κοινά αμυντικά έργα

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ ζήτησε την Τετάρτη έναν πιο «σύγχρονο» προϋπολογισμό της ΕΕ που θα διοχετεύει κεφάλαια στη βελτίωση των διασυνοριακών σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, των ενεργειακών δικτύων, της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και της έρευνας.

Ο Κλίνγκμπαϊλ πίεσε για ένα σχέδιο έξι σημείων για την επανεκκίνηση της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσέγγισης «αγοράστε ευρωπαϊκά» σε κρίσιμα εξαρτήματα όπως οι προηγμένοι ημιαγωγοί, καθώς και μιας ενιαίας αγοράς για την άμυνα, με κοινά έργα εξοπλισμών.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ σε ομιλία του στη Σχολή Χέρτι στο Βερολίνο. «Είτε θα συσπειρωθούμε και θα προχωρήσουμε την Ευρώπη μπροστά, είτε η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει περαιτέρω τη σημασία της».

Υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, θέλει να αναλάβει μεγαλύτερο ηγετικό ρόλο στην ΕΕ, καθώς αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες με λιγότερο διατλαντικό πνεύμα και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που βρίσκεται τώρα στον τέταρτο χρόνο του.

«Με εξοργίζει να βλέπω τους Ευρωπαίους να κάθονται στο τραπέζι των παιδιών όταν πρόκειται για το μέλλον της ασφάλειας της ηπείρου μας», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ, ζητώντας ενεργό ρόλο για την ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Για τις εμπορικές συμφωνίες και τις επενδύσεις

Ο Κλινγκμπάιλ ζήτησε ταχείες εμπορικές συμφωνίες με εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και του μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής, σε απάντηση στις δασμολογικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Ζήτησε μια «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων» για την κινητοποίηση περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων, υποστηρίζοντας ότι μια εναρμονισμένη και υψηλής απόδοσης ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά είναι απαραίτητη για να βοηθήσει τις νεοσύστατες και τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

«Η υπεράσπιση του status quo δεν θα μας οδηγήσει πουθενά», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ. «Όπως και στη Γερμανία, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις».

Ο Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε ότι οι εθνικές προσεγγίσεις «μοναδικής δράσης» στην εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς της ΕΕ αυξάνουν τη γραφειοκρατία και κατακερματίζουν τον κοινό οικονομικό χώρο που μοιράζονται τα 27 κράτη μέλη.

Κάλεσε επίσης την καλύτερη αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων πέρα ​​από τα σύνορα, ώστε να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

«Οι νοοτροπίες των μικροκρατικών κρατών αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις επενδύσεις», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ.

