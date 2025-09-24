Logo Image

Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες σε επίθεση με drone των Χούθι στην πόλη Εϊλάτ στο νότο

Κόσμος

Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες σε επίθεση με drone των Χούθι στην πόλη Εϊλάτ στο νότο

Screenshot/X- Emanuel (Mannie) Fabian

Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρει ότι αξιωματικοί έχουν αποσταλεί στο σημείο

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος γεμάτο εκρηκτικά, που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι στην Υεμένη, χτύπησε την νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, το Εϊλάτ, πριν από λίγο, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε την πόλη.

Η αστυνομία αναφέρει ότι αξιωματικοί έχουν αποσταλεί στο σημείο.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube