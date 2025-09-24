Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες σε επίθεση με drone των Χούθι στην πόλη Εϊλάτ στο νότο

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος γεμάτο εκρηκτικά, που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι στην Υεμένη, χτύπησε την νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, το Εϊλάτ, πριν από λίγο, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε την πόλη.

Η αστυνομία αναφέρει ότι αξιωματικοί έχουν αποσταλεί στο σημείο.

Footage shows the moment an explosive-laden drone, likely launched by the Houthis in Yemen, struck Eilat. https://t.co/XzcFOa3WHP pic.twitter.com/A1XSyHQ1XT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 24, 2025

Πηγή: Times of Israel