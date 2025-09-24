Κομισιόν: Η προσωπική διπλωματία της φον ντερ Λάιεν πίσω από τη στροφή Τραμπ στο Ουκρανικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαίνεσε τις προσωπικές διπλωματικές ικανότητες της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προφανή αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Η εμπλοκή του Αμερικανού προέδρου στο θέμα δεν έγινε τυχαία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. «Έγινε εξαιτίας της Προέδρου φον ντερ Λάιεν».

Την Τρίτη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ εξέπληξε τους αξιωματούχους δημοσιεύοντας την πιο υπέρ της Ουκρανίας δήλωση που έχει κάνει μέχρι σήμερα — μια τολμηρή διαβεβαίωση ότι το Κίεβο μπορεί όχι μόνο να κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, αλλά και να ανακτήσει κάθε ίντσα εδάφους που έχασε.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν πιέσει ακούραστα για μια ενωμένη παγκόσμια στάση, η μοναδική σχέση της Προέδρου της Επιτροπής με τον Τραμπ αποτέλεσε «gamechanger», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Χθες είδαμε τη συνάντηση μεταξύ των Προέδρων φον ντερ Λάιεν και Τραμπ, την οποία θεωρούμε εξαιρετικά θετική», είπε ο Γκιλ. «Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η εμπλοκή με τις ΗΠΑ είναι τώρα τόσο ισχυρή και ουσιαστική όσον αφορά τις συντονισμένες προσπάθειες για τον τερματισμό της ρωσικής επιθετικότητας».

Η ανάρτηση Τραμπ

Την Τρίτη αργά, ο Τραμπ δήλωσε στην πλατφόρμα του Truth Social: «Πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να αγωνιστεί και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ όλη την Ουκρανία πίσω στην αρχική της μορφή».

Ο ρόλος της φον ντερ Λάιεν

Η προσωπική σχέση μεταξύ φον ντερ Λάιεν και Τραμπ έχει εμβαθύνει σημαντικά από την σύνοδο τους στη Σκωτία τον Ιούλιο, όπου συμφώνησαν σε μια άνιση εμπορική συμφωνία.

Όπως αναφέρθηκε στο «Brussels Playbook» της Τετάρτης, οι δύο ηγέτες βρίσκονται πλέον σε τακτική τηλεφωνική επικοινωνία, με τις πρόσφατες συνομιλίες να επικεντρώνονται στον τελευταίο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας — περιλαμβανομένων μέτρων με διάσταση Κίνας, που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του Τραμπ.

Οι λεπτομέρειες των συνομιλιών στη Νέα Υόρκη παραμένουν κλειστές. «Θέσαμε τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες μας», δήλωσε ο Γκιλ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε.

Η θέση της ΕΕ για την Ουκρανία παραμένει ξεκάθαρη: λήξη του πολέμου, σεβασμός στην κυριαρχία της Ουκρανίας και απαίτηση να σταματήσει άμεσα η επιθετικότητα της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από POLITICO

