Άραβες διπλωμάτες: Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τη συνάντηση με τους μουσουλμάνους ηγέτες για να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου, την απελευθέρωση των ομήρων και την αποκατάσταση της Γάζας υπό καθεστώς που δεν ανήκει στη Χαμάς κατά τη διάρκεια πολυμερούς συνάντησης με τους ηγέτες οκτώ αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, όπως αναφέρουν δύο Άραβες διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για την πρόταση στους Times of Israel.

Μέρη του σχεδίου που παρουσίασε ο Τραμπ βασίζονται σε αυτό που συνέταξε ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, το οποίο αποκαλύφθηκε από τους Times of Israel την περασμένη εβδομάδα.

Αλλά ενώ το σχέδιο Μπλερ επικεντρώθηκε στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, το σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ περιέγραφε επίσης πώς θα τελείωνε ο ίδιος ο πόλεμος, προβλέποντας μια εκεχειρία αρκετών εβδομάδων κατά τη διάρκεια της οποίας θα απελευθερώνονταν και οι υπόλοιποι 48 όμηροι, δήλωσε ένας από τους Άραβες διπλωμάτες.

Το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Οι συμμετέχουσες χώρες ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για την πρόταση των ΗΠΑ και παρουσίασαν ένα έγγραφο θέσης που χαιρετίζει το σχέδιο του Τραμπ, αναφέρει μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Το έγγραφο περιελάμβανε τέσσερα σημεία: την υποδοχή της πρότασης για έναν συνολικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την έμφαση στη σημασία της επιστροφής των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, τη δέσμευση να αποτελέσει μέρος μιας ειρηνικής λύσης για την περιοχή, με βάση το όραμα του Τραμπ, και την καταδίκη των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων σε χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ.

Το έγγραφο θέσης απέρριψε επίσης τα ακόλουθα: τη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, την ισραηλινή κατοχή της Γάζας και την ίδρυση οικισμών εκεί, τον αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα και την αποτροπή της δυνατότητας επιστροφής όσων εγκαταλείπουν τη Γάζα, την ισραηλινή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τα προληπτικά μέτρα που παραβιάζουν το status quo στους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ.

Πηγή: Times of Israel