Δανία: Το συνταξιοδοτικό ταμείο αποκλείει τα ισραηλινά κρατικά περιουσιακά στοιχεία και εταιρείες από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Κόσμος

SHUTTERSTOCK

Το AkademikerPension διαχειρίζεται ένα ταμείο αξίας 157 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών

Το δανικό συνταξιοδοτικό ταμείο είναι το τελευταίο που αποεπενδύει από ισραηλινά κρατικά περιουσιακά στοιχεία και εταιρείες λόγω ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το AkademikerPension, το οποίο διαχειρίζεται ένα ταμείο αξίας 157 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών (24,77 δισεκατομμύρια δολάρια) για λογαριασμό Δανών εκπαιδευτικών και καθηγητών, δήλωσε ότι η απόφαση βασίστηκε στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και στην επέκταση των εποικισμών του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Αυτό έρχεται ως αξιολόγηση της ικανότητας του κράτους του Ισραήλ να τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος Γενς Μουνκ Χολστ.

Η κίνηση του συνταξιοδοτικού ταμείου έρχεται μετά από παρόμοια ενέργεια από το κρατικό ταμείο πλούτου της Νορβηγίας, ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

