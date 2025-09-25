Κάντε τον νεκρό: Μαθήματα επιβίωσης των Ευρωπαίων από τον…Αμερικανικό ιπποπόταμο

Οι ιπποπόταμοι είναι αινιγματικοί. Εκ πρώτης όψεως, αυτά τα πλάσματα φαίνονται ήρεμα, αργόσυρτα και γαλήνια, καθώς κυλιούνται νωχελικά σε λασπωμένες λίμνες. Ωστόσο, τα φαινόμενα απατούν. Οι επιζώντες από συναντήσεις με ιπποπόταμους διηγούνται τις απρόβλεπτες, άγριες επιθέσεις που κάνουν τους ιπποπόταμους τα πιο θανατηφόρα άγρια θηλαστικά στη γη, σκοτώνοντας περίπου 500 ανθρώπους κάθε χρόνο, 23 φορές περισσότεροι από τα θύματα των λιονταριών.

Οι αποτελεσματικές επιλογές άμυνας ενάντια σε ένα ιπποπόταμο 6.000 κιλών που επιτίθεται απρόβλεπτα είναι ελάχιστες. Οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι η καλύτερη στρατηγική είναι να τον αποφύγεις. Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, τότε το να κάνεις τον νεκρό μπορεί να είναι ένα λογικό εναλλακτικό σχέδιο.

Από την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που θυμίζει επίθεση ιπποπόταμου. Οι πολιτικές των ΗΠΑ είναι απρόβλεπτες, μεταβαλλόμενες και συχνά αινιγματικές. Κανείς δεν ξέρει αν ο Τραμπ θα ορμήσει ή θα υποχωρήσει. Οι διαπραγματεύσεις σπάνια αποδίδουν, κυρίως επειδή είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι τελικά θέλει.

Ωστόσο, δεν έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Η Agathe Demarais, αρθρογράφο στο Foreign Policy και ανώτερη ερευνήτρια πολιτικής για τη γεωοικονομία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, έχει μερικές ιδέες για το πως μπορούν οι Ευρωπαίοι να βγουν ζωντανοί από τις συγκρούσεις με τον Τραμπ.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να σχεδιάσουν μια συνεκτική, ρεαλιστική και ψύχραιμη απάντηση στις επιθέσεις του Τραμπ σε θέματα εμπορίου, επενδύσεων και χρηματοοικονομικών. Για να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν τον Τραμπ, οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσουν τον εσωτερικό τους φυσιοδίφη και να αντλήσουν πέντε διδάγματα από τις συναντήσεις με ιπποπόταμους στη φύση.

Πρώτον, κατανοήστε καλά την πραγματικότητα

Οι ξεναγοί σαφάρι χαμογελούν όταν ακούν μέλη των γκρουπ να λένε ότι μπορούν να ξεπεράσουν ένα ιπποπόταμο σε ταχύτητα: τα ζώα αυτά μπορούν να τρέξουν με ταχύτητα περίπου 32 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι που ακόμη και οι προπονημένοι αθλητές θα δυσκολεύονταν να κάνουν. Αντίστοιχα, μια καλύτερη κατανόηση των γεγονότων θα ήταν χρήσιμη στην Ευρώπη αυτές τις μέρες — για παράδειγμα, για να κατευνάσει την αναταραχή που ακολούθησε τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ τον Ιούλιο.

Μια καλύτερη κατανόηση των γεγονότων θα είχε βοηθήσει τους Ευρωπαίους να αγνοήσουν τους ανησυχητικούς τίτλους των εφημερίδων σχετικά με τη συμφωνία για τους δασμούς.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση στο Le Grand Continent, το 77% των Ευρωπαίων ερωτηθέντων πίστευαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος νικητής της συμφωνίας. Κάνουν λάθος. Οι δασμοί είναι φόροι εισαγωγής που καταβάλλονται από αμερικανικές εταιρείες και καταναλωτές. Φυσικά, ορισμένοι εξαγωγείς της ΕΕ θα χάσουν μερίδιο στην αμερικανική αγορά λόγω των δασμών. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι υπολογίζουν ότι η επίπτωση στο συνολικό ΑΕΠ της ΕΕ θα είναι ελάχιστη και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος χαμένος από τα μέτρα.

Μια παρόμοια πραγματικότητα ισχύει και για τις υποσχέσεις της ΕΕ να εισάγει ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η δέσμευση αυτή είναι αμφισβητήσιμη, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν έχουν καν την εξαγωγική ικανότητα να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, εκτός αν εγκαταλείψουν αμέσως τους παγκόσμιους πελάτες τους και διοχετεύσουν όλες τις παραγγελίες τους στην ΕΕ.

Εννέα μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, οι Ευρωπαίοι θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση να αμυνθούν έναντι ενός επιθετικού Τραμπ, αν κατανοήσουν σωστά τα γεγονότα.

Δεύτερον, αντισταθείτε στην παρόρμηση της αντεπίθεσης

Η αντίδραση με βία σε ένα δυσαρεστημένο ιπποπόταμο είναι άχρηστη. Αν το ζώο θέλει να επιτεθεί, τότε η αντεπίθεση είναι σίγουρος τρόπος «αυτοτραυματισμού» του θύματος. Μια τέτοια αντίληψη είναι σημαντική για τις αναμετρήσεις με τον Τραμπ. Η δημοφιλής ιδέα ότι η ΕΕ πρέπει να επιβάλει αντίποινα δασμολογικά μέτρα στις εισαγωγές της από τις Ηνωμένες Πολιτείες εμπίπτει στην ίδια κατηγορία «αυτοτραυματισμού».

Αξίζει να επαναλάβουμε ότι οι δασμοί είναι φόροι που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές της χώρας που τους επιβάλλει. Οικονομολόγοι του Peterson Institute for International Economics εκτιμούν ότι οι ανταποδοτικοί δασμοί της ΕΕ στις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν θα διπλασιάσουν το οικονομικό πλήγμα για την Ευρώπη έως το 2030.

Κάντε τους…νεκρούς

Οι άνθρωποι δεν έχουν την ταχύτητα και τη δύναμη να κερδίσουν μια μάχη με ένα ιπποπόταμο. Ωστόσο, έχουν άλλα ατού στο μανίκι τους, όπως την ικανότητα να προσποιούνται τους νεκρούς. Ομοίως, η ΕΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει ένα από τα καλύτερα πλεονεκτήματά της για τη διαχείριση του Τραμπ: την καλά κερδισμένη φήμη της ως βαρετή, προβλέψιμη και ανιαρή. Ο Τραμπ — ο οποίος θρέφεται από το δράμα και την προσοχή — θα μπορούσε να βρει τους γραφειοκράτες της ΕΕ πολύ βαρετούς για να ασχοληθεί μαζί τους σε θέματα εμπορίου.

Ως πρόσθετο πλεονέκτημα της στρατηγικής του να υποδύεσαι τον νεκρό, οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο λαχταρούν τη «βαρετή» προβλεψιμότητα. Αυτό κάνει την Ευρώπη πιο ελκυστικό μέρος για επενδύσεις, ιδίως την ώρα που οι πολιτικές των ΗΠΑ είναι τόσο αντιφατικά ασταθείς. Για να επιβιώσει από τις ασταθείς επιθέσεις του Τραμπ, είναι καιρός η ΕΕ να ανακαλύψει τα δικά της υποτιμημένα πλεονεκτήματα.

Τέταρτον, μείνετε ενωμένοι

Το παλιό μάντρα των ηγετών ότι οι συμπαγείς ομάδες επιβιώνουν καλύτερα σε συνθήκες πίεσης ισχύει και στην ζούγκλα: αν οι συμμετέχοντες σε ένα σαφάρι διασκορπιστούν στην άγρια φύση όταν ένα ιπποπόταμος αποφασίσει να επιτεθεί, οι πιθανότητες επιβίωσής τους μειώνονται δραματικά. Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις της Ευρώπης με τις απρόβλεπτες Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε ποτέ το μίσος του για την ΕΕ, την οποία πιστεύει ότι δημιουργήθηκε για να «βλάψει τις ΗΠΑ». Θα ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος αν οι θεσμοί της ΕΕ δεν μπορούσαν πλέον να διαπραγματεύονται εμπορικά θέματα εκ μέρους των κρατών μελών, επειδή οι πανικοβλημένες πρωτεύουσες της ΕΕ σπεύσουν να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες με την Ουάσιγκτον.

Η αντίδραση του Παρισιού στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ δείχνει ότι ένα τέτοιο σενάριο διχόνοιας δεν είναι καθόλου απίθανο

Και τέλος, μάθετε να ξεπερνάτε ό,τι δεν μπορείτε να ελέγξετε

Η διαπραγμάτευση σπάνια αποτελεί επιλογή στη σαβάνα- δεν έχει νόημα να προσπαθείς να λογικέψεις τους ιπποπόταμους. Στο ίδιο πνεύμα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ πρέπει να εγκαταλείψουν την ελπίδα να πείσουν τον Τραμπ να εγκαταλείψει τις εμμονές του.

Είναι επίσης μια πραγματικότητα με την οποία οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρουν τρόπο να ζήσουν, μαζί της. Ίσως το μυστικό της επιβίωσης και της αληθινής δύναμης έγκειται στο να εγκαταλείψουν την προσπάθεια να τιθασεύσουν την άγρια ​​φύση.

naftemporiki.gr