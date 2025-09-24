Ζελένσκι στον ΟΗΕ: Είναι φθηνότερο να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα από το να επιδοθούμε σε διαγωνισμό εξοπλισμών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας στα μέλη του οργανισμού ότι θέλουν ασφάλεια και ειρήνη «όσο κι εμείς».

«Αν ένα έθνος θέλει ειρήνη, πρέπει να δουλέψει πάνω στα όπλα… τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει», τόνισε, υπογραμμίζοντας στη Γενική Συνέλευση ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφάλειας χωρίς φίλους και όπλα.

Οι Ουκρανοί είναι «ειρηνικοί άνθρωποι» ακόμα και κατά τη διάρκεια της αιματοχυσίας, είπε ο Ζελένσκι.

«Όχι» της Ρωσίας σε εκεχειρία

Όπως επισήμανε, δεν υπάρχει εκεχειρία επειδή «η Ρωσία αρνείται», προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις της Μόσχας ότι απαγάγουν «χιλιάδες» παιδιά από την Ουκρανία.

«Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να τα φέρουν πίσω στην πατρίδα τους», διερωτήθηκε.

Ακόμη, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει σταματήσει τους βομβαρδισμούς, ακόμη και σε περιοχές κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι διεθνείς θεσμοί είναι «πολύ αδύναμοι», με αποτέλεσμα «αυτή η τρέλα να συνεχίζεται».

Ο Ζελένσκι σημειώνει ότι «ακόμα και το να είσαι μέρος μιας μακροχρόνιας στρατιωτικής συμμαχίας [ΝΑΤΟ] δεν σημαίνει αυτόματα ότι είσαι ασφαλής», καθώς αναφέρεται στις επιθέσεις της Ρωσίας στους εναέριους χώρους της Πολωνίας και της Εσθονίας.

Υπενθυμίζει ότι μόλις πρόσφατα, 19 απλά ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και μόνο τέσσερα από αυτά καταρρίφθηκαν.

Ο Ζελένσκι λέει επίσης ότι η Εσθονία αναγκάστηκε να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ λόγω των επιθέσεων της Ρωσίας.

Ακόμη, σημείωσε ότι η Μολδαβία είναι επίσης ευάλωτη στη ρωσική επιρροή και η παγκόσμια αντίδραση δεν είναι αρκετή.

«Η πιο καταστροφική κούρσα εξοπλισμών στην ανθρώπινη ιστορία»

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι αναφέρεται στην απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, καθώς μιλάει για την αύξηση των όπλων.

Ο Ουκρανός ηγέτης θρηνεί επίσης την Ιρίνα Ζαρούτσκα, μια Ουκρανή που πρόσφατα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στις ΗΠΑ.

Σχεδόν κάθε μέρα, όταν ανοίγουμε τις ειδήσεις, βλέπουμε τίτλους για βίαιες επιθέσεις, τόνισε. Οι περισσότερες αφορούν όπλα που έχουμε συνηθίσει, αλλά τα όπλα εξελίσσονται επίσης ταχύτερα από την ικανότητά μας να αμυνθούμε, προειδοποίησε ο Ζελένσκι.

Ο ηγέτης της Ουκρανίας υπονόησε ότι «δεκάδες χιλιάδες» άνθρωποι γνωρίζουν πλέον πώς να χρησιμοποιούν drones για να σκοτώνουν ως αποτέλεσμα του πολέμου της Ρωσίας.

Η Ουκρανία δεν έχει «μεγάλους πυραύλους που λατρεύουν να επιδεικνύουν οι δικτάτορες»

Επιπλέον, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία δεν έχει τους «μεγάλους, χοντρούς πυραύλους που λατρεύουν να επιδεικνύουν οι δικτάτορες στις παρελάσεις».

Σημείωσε δε ότι η χώρα του δεν είχε άλλη επιλογή από το να κατασκευάσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη «για να προστατεύσει το δικαίωμά μας στη ζωή».

Η Ουκρανία δεν έχει μεγάλο στόλο, συνεχίζει, αλλά λέει ότι έχει πετύχει στη Μαύρη Θάλασσα.

«Επειδή η Ρωσία δεν μας άφησε άλλη επιλογή», ​​είπε προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Το να σταματήσουμε τον Πούτιν είναι φθηνότερο από έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό εξοπλισμών»

Μιλώντας για τα υπόγεια σχολεία και τα καταφύγια που έχουν κατασκευαστεί σε όλη την Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος ρώτησε την αίθουσα: «Έχετε παρόμοια προστασία από απειλές στη χώρα σας;

Τα γεγονότα είναι απλά, όπως είπε- «το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο» από το να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα λιμάνια ή τα πλοία του κόσμου αργότερα.

Είναι ευκολότερο από έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό εξοπλισμών, πρόσθεσε.

«Καλή» η συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πόλεμος έχει ήδη πλήξει «πάρα πολλούς ανθρώπους», είπε ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι η ευθύνη πλέον βαρύνει τους παγκόσμιους ηγέτες να δράσουν.

Επιπλέον, ανάφερε ότι εναπόκειται στους παρόντες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να διασφαλίσουν ότι τα απαχθέντα παιδιά θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, οι αιχμάλωτοι πολέμου θα απελευθερωθούν και οι όμηροι θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

Στις τελευταίες στιγμές της ομιλίας του, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στη χθεσινή συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια «καλή συνάντηση».

Όπως είπε, εκτιμά την υποστήριξη της Ουάσινγκτον ενώ πρόσθεσε: «Τελικά η ειρήνη εξαρτάται από όλους μας».

«Μην μένετε σιωπηλοί ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σέρνει αυτόν τον πόλεμο, παρακαλώ μιλήστε και καταδικάστε τον», προσθέτει, ενώ έκλεισε την ομιλία του αναφωνώντας «Δόξα στην Ουκρανία».