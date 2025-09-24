Η Βρετανία θα διορίσει νέο επικεφαλής της διπλωματίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στην Κίνα πρόκειται να αναλάβει την ηγεσία της αποστολής του Λονδίνου στην ΕΕ μετά από αλλαγή φρουράς το επόμενο έτος.

Η Caroline Wilson αναμένεται να αναλάβει την ανώτατη θέση στην Αποστολή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες από το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τις διευθετήσεις.

Αναμένεται να διαδεχθεί τον Lindsay Croisdale-Appleby, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του στην πρωτεύουσα της ΕΕ από το 2021.

Η Wilson έχει ήδη εργαστεί εκτενώς σε ζητήματα της ΕΕ, καθώς ήταν διευθύντρια Ευρώπης στο Υπουργείο Εξωτερικών από το 2016 έως το 2019, κατά την πρώτη φάση των συνομιλιών για το Brexit.

Ο νέος της ρόλος, επικεφαλής της πρεσβείας του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, θα σηματοδοτήσει επιστροφή στη βελγική πρωτεύουσα, όπου είχε εργαστεί από το 2000 έως το 2004 στον προκάτοχο του σημερινού φορέα, την Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.

Η Wilson είχε επίσης περάσει χρόνο στην πόλη κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο γαλλόφωνο Université libre de Bruxelles, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αργότερα αποσπάστηκε στη Γραμματεία Ευρώπης του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου από το 2006 έως το 2008.

Η διπλωμάτης καριέρας υπηρέτησε ως πρέσβης στην Κίνα από το 2020, αποχωρώντας τον περασμένο μήνα με ανακοίνωση ότι «θα μετακινηθεί σε άλλη θέση στη Διπλωματική Υπηρεσία».

Μιλάει άπταιστα μανδαρινικά και επίσης ρωσικά, γαλλικά και γερμανικά.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει τις μετακινήσεις, με αξιωματούχους να σημειώνουν ότι οι διπλωματικοί διορισμοί θα επιβεβαιωθούν με τον συνήθη τρόπο.

Βετεράνος του Brexit

Ο απερχόμενος επικεφαλής της αποστολής Croisdale-Appleby συμμετείχε ενεργά στις συνομιλίες για το Brexit, καθώς εργάστηκε ως αναπληρωτής του επικεφαλής διαπραγματευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, David Frost, στην ειδική ομάδα της Ντάουνινγκ Στριτ για την Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020.

Προηγουμένως ήταν γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Εξωτερικών από το 2017 έως το 2020, με αρμοδιότητα τα ζητήματα της ΕΕ και άλλα θέματα. Πριν αναλάβει αυτό τον ρόλο, υπήρξε διευθυντής Ευρώπης του Υπουργείου Εξωτερικών από το 2015 έως το 2017.

Τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, περιλαμβανομένων αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω, δήλωσαν ότι ο Croisdale-Appleby αναμένεται να αποχωρήσει στα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου του 2026.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είχε θεωρηθεί πιθανός διάδοχος του Peter Mandelson ως πρέσβης στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο προγραμματισμός για την αποχώρησή του προηγήθηκε της δημιουργίας κενής θέσης στην Ουάσινγκτον και ο επόμενος ρόλος του δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Η Αποστολή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, γνωστή ως UKMis, αντικατέστησε τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ όταν η Βρετανία αποχώρησε από την Ένωση.

Με έδρα τα γραφεία στην Avenue d’Auderghem, κοντά στον κυκλικό κόμβο Schuman στις Βρυξέλλες, ο φορέας δεν έχει πλέον επίσημη θέση στο τραπέζι των θεσμών της ΕΕ — αλλά καταβάλλει προσπάθειες να εξηγήσει και να προωθήσει τα βρετανικά συμφέροντα στις Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα μεταφέρει διπλωματικές πληροφορίες στο Λονδίνο.

Η πολιτικά ευαίσθητη φύση των συζητήσεων γύρω από τη σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ έχει οδηγήσει διαδοχικούς Βρετανούς πρωθυπουργούς να συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του έργου στο γραφείο της Ντάουνινγκ Στριτ και στο κυβερνητικό τμήμα του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι αποτελεί τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης, η UKMis συνεργάζεται στενά με το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου βρίσκεται ο Υπουργός Σχέσεων με την ΕΕ Νικ Τόμας Σίμοντς. Συνεργάζεται επίσης με τον Υπουργό Ευρώπης του FCDO, Στέφεν Ντάουτι.

Με πληροφορίες από POLITICO