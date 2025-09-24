Ο ΟΗΕ ζητά έρευνα για φερόμενες «επιθέσεις» στον στολίσκο Sumud με προορισμό τη Γάζα

Τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν έρευνα για τις φερόμενες «επιθέσεις» με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενός στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, λέγοντας ότι όποιος είναι υπεύθυνος για τις «παραβιάσεις» θα πρέπει να λογοδοτήσει.

«Πρέπει να διεξαχθεί ανεξάρτητη, αμερόληπτη και διεξοδική έρευνα για τις αναφερόμενες επιθέσεις και παρενοχλήσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αντικείμενα» στον στολίσκο Sumud, ο οποίος ανέφερε ότι δώδεκα εκρήξεις ακούστηκαν γύρω από τα πλοία του αργά την Τρίτη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Θαμίν αλ-Κιτάν.

Πηγή: AFP