Logo Image

Ο ΟΗΕ ζητά έρευνα για φερόμενες «επιθέσεις» στον στολίσκο Sumud με προορισμό τη Γάζα

Κόσμος

Ο ΟΗΕ ζητά έρευνα για φερόμενες «επιθέσεις» στον στολίσκο Sumud με προορισμό τη Γάζα

REUTERS/Zoubeir Souissi

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν έρευνα για τις φερόμενες «επιθέσεις» με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενός στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, λέγοντας ότι όποιος είναι υπεύθυνος για τις «παραβιάσεις» θα πρέπει να λογοδοτήσει.

«Πρέπει να διεξαχθεί ανεξάρτητη, αμερόληπτη και διεξοδική έρευνα για τις αναφερόμενες επιθέσεις και παρενοχλήσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αντικείμενα» στον στολίσκο Sumud, ο οποίος ανέφερε ότι δώδεκα εκρήξεις ακούστηκαν γύρω από τα πλοία του αργά την Τρίτη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Θαμίν αλ-Κιτάν.

Πηγή: AFP

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube