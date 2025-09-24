Άγρια επέλαση του φονικού τυφώνα Ραγκάσα στην Κίνα αφού άφησε 17 νεκρούς στην Ταϊβάν: Εικόνες βιβλικής θεομηνίας

Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη νότια Κίνα έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους καθώς o ισχυρός υπερ-τυφώνας Ραγκάσα πλήττει μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες ακτές του κόσμου, έχοντας ήδη προκαλέσει θανατηφόρες πλημμύρες στην Ταϊβάν.

Ο τυφώνας Ραγκάσα, η ισχυρότερη καταιγίδα στη γη μέχρι στιγμής φέτος, παρέλυσε το χρηματοπιστωτικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ αλλά και περιοχές της νότιας Κίνας, αφού πρώτα χτύπησε απομακρυσμένα νησιά στις Φιλιππίνες και ορεινές περιοχές της Ταϊβάν.

Super Typhoon Ragasa, the year’s most powerful tropical cyclone, left at least 14 people dead and several more missing in Taiwan, lashed Hong Kong with winds and heavy rain, and is now headed for the coast of China’s Guangdong province https://t.co/QXiUu5dwAT pic.twitter.com/uLkOlDEWsm — Reuters (@Reuters) September 24, 2025

Συνοδευόμενος από σφοδρούς ανέμους, ο τυφώνας έχει προκελέσει κατολισθήσεις, πλημμύρες και τεράστια κύματα ενώ πλέον κατευθύνεται προς την επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, όπου βρίσκονται τεράστιες πόλεις όπως η Σεντζέν και η Γκουανγκτζόου.

Στην Ταϊβάν, τουλάχιστον 17 άνθρωποι είναι νεκροί και οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν άλλους 17 που αγνοούνται, μετά την κατάρρευση φυσικού φράγματος που απελευθέρωσε 68 εκατομμύρια τόνους νερού πλημμυρίζοντας την κωμόπολη Γκουανγκφού.

Βίντεο από την ανατολική κομητεία Χουαλιέν, δείχνουν έναν χείμαρρο νερού να ορμάει στους δρόμους, με αυτοκίνητα να παρασύρονται και κατοίκους να καταφεύγουν σε ψηλότερους ορόφους.

Πριν από το χτύπημα του τυφώνα, οι αρχές δήλωσαν ότι είχαν εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις και συμβουλές εκκένωσης προς τους κατοίκους που θα μπορούσαν να επηρεαστούν σε περίπτωση υπερχείλισης της λίμνης, μετά την κατάρρευση του φράγματος.

Μια μεγάλη γέφυρα στο Χουαλιέν παρασύρθηκε επίσης από την ορμή του νερού μετά την κατάρρευση του φυσικού φράγματος.

Violent Typhoon Ragasa and Neoguri from the International @Space_Station. Sept 21, 2025 0437 GMT. Nikon Z9 | 24/50-500mm. From orbit, the view is breathtaking, but on the ground, this storm brings real danger and hardship. Thoughts are with everyone in its path, and with the… pic.twitter.com/PESFnPhYIC — Jonny Kim (@JonnyKimUSA) September 23, 2025

Καθώς η καταιγίδα πλησίαζε το διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ νωρίς την Τετάρτη, οι σφοδροί άνεμοι έριξαν δέντρα και ξήλωσαν σκαλωσιές από κτίρια, φτάνοντας τις μέγιστες ριπές των 168 χιλιομέτρων την ώρα.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει κύματα καταιγίδας να θρυμματίζουν τις γυάλινες πόρτες του ξενοδοχείου Fullerton Ocean Park, ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου θερέτρου, με τεράστια κύματα να ξεχύνονται στο λόμπι και να παρασύρουν ανθρώπους.

Σε όλο το Χονγκ Κονγκ, τουλάχιστον 90 άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα του τυφώνα, σύμφωνα με τις αρχές. Συνολικά 885 άνθρωποι κατέφυγαν σε προσωρινά καταφύγια σε όλη την επικράτεια.

Φωτογραφίες και βίντεο από το Μακάο δείχνουν το νερό να φθάνει μέχρι τη μέση των ανθρώπινων σωμάτων και να πλημμυρίζει τους δρόμους του τουριστικού κέντρου, ίσως στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στον κόσμο.

Ενα λιγότερο «καταστρεπτικό» βίντεο εικονίζει ανθρώπους να γίνονται αιφνιδίως ψαράδες καθώς η θάλασσα έχει… εισβάλει στους δρόμους.

When Macao floods and suddenly… everyone’s a fisherman. Typhoon Ragasa turned streets into seafood buffets—no reservations needed. pic.twitter.com/xgI6kS3dNK — CantonWheel (@CantonWheel) September 24, 2025

Οι άνεμοι ανάγκασαν Χονγκ Κονγκ και Μακάο – όπου ζουν περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι – να εκδώσουν το υψηλότερο προειδοποιητικό σήμα για τυφώνα, με σχολεία, επιχειρήσεις και δημόσιες συγκοινωνίες να παραμένουν κλειστά, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου της πόλης, ενός από τα πιο πολυσύχναστα της Ασίας. Κύματα καταιγίδας άνω των 3 μέτρων καταγράφηκαν από το Αστεροσκοπείο του Χονγκ Κονγκ.

Η καταιγίδα είχε την ίδια ισχύ με έναν τυφώνα κατηγορίας 3 καθώς πλησίαζε στην ηπειρωτική Κίνα το απόγευμα της Τετάρτης, τοπική ώρα.

Η νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ της χώρας είχε εκκενώσει 1,89 εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το βράδυ της Τρίτης ενόψει της άφιξης του τυφώνα, σύμφωνα με την επαρχιακή υπηρεσία διαχείρισης έκτακτης ανάγκης.

Στο Ζουχάι, μια παράκτια πόλη που γειτονεύει με το Μακάο, οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων πολυκατοικιών διατάχθηκαν να εκκενώσουν το απόγευμα της Τρίτης, με πολλούς ανθρώπους να καταφεύγουν σε συγγενείς, ξενοδοχεία ή να μετακομίζουν σε προσωρινά κυβερνητικά καταφύγια, όπως σχολικά γυμναστήρια.

Περισσότερα από 10.000 σκάφη στην Γκουανγκντόνγκ μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερα ύδατα για να γλιτώσουν από την καταιγίδα και περισσότεροι από 38.000 πυροσβέστες βρίσκονται σε ετοιμότητα.

#24Sep | Imágenes muestran el momento en que el vestíbulo del Hotel Fullerton Ocean Park, en Hong Kong, quedó inundado tras el paso del tifón Ragasa, que tocó tierra hoy en China. : @TheInsiderPaper pic.twitter.com/mqLKS0pGUh — El Diario (@eldiario) September 24, 2025

Ο ένατος τυφώνας

Το Χονγκ Κονγκ συνήθως βιώνει περίπου έξι τυφώνες ετησίως, αλλά ο Ραγκάσα είναι ο ένατος τυφώνας μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Πόλης του Χονγκ Κονγκ.

Η κλιματική αλλαγή κάνει τις καταιγίδες αυτής της κλίμακας όχι μόνο πιο συχνές αλλά και πιο ισχυρές, σύμφωνα με τον Johnny Chan, ατμοσφαιρικό επιστήμονα στο Κέντρο Συνεργασίας για την Έρευνα Τυφώνων Ασίας-Ειρηνικού.

«Λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, θα υπάρχει περισσότερη υγρασία στην ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία του νερού είναι επίσης υψηλή, επομένως… μόλις ξεσπάσει η καταιγίδα, έχει περισσότερη ενέργεια», δήλωσε ο Τσαν.

Αλλη μία καταιγίδα που ονομάζεται Οπόνγκ εντείνεται τώρα στις Φιλιππίνες μετά τον Ραγκάσα και η περίοδος των τυφώνων έχει ακόμη πολλούς μήνες να διαρκέσει.