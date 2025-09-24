Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους της Ισπανίδας υπουργού Άμυνας κοντά στο Καλίνινγκραντ

Παρεμβολές στο σύστημα GPS αντιμετώπισε στρατιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργαρίτα Ρόμπλες, ενώ πετούσε κοντά στο Καλίνινγκραντ της Ρωσίας, καθ’ οδόν προς τη Λιθουανία, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το Reuters.

Πέρα από την υπουργό Άμυνας, το αεροσκάφος μετέφερε συγγενείς Ισπανών αεροπόρων που συμμετέχουν στην αποστολή αεράμυνας του ΝΑΤΟ.

Δεν επηρεάστηκε η πτήση

«Έγινε μια προσπάθεια διακοπής του σήματος GPS, αλλά επειδή το αεροσκάφος μας διαθέτει κρυπτογραφημένο σύστημα, δεν επηρεάστηκε», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με το Reuters.

«Πρέπει να είναι σύνηθες σε αυτή τη διαδρομή, αλλά και με τις εμπορικές πτήσεις. Δεν είναι επειδή είναι δικό μας αεροσκάφος», πρόσθεσε.

Είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό κατά την πτήση της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τη Βουλγαρία, στις 31 Αυγούστου. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε τότε πως οι βουλγαρικές αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό οφειλόταν σε ρωσική παρέμβαση.

Η Εσθονία και η Φινλανδία έχουν επίσης κατηγορήσει τη Ρωσία για παρεμβολές σε συσκευές πλοήγησης GPS στον εναέριο χώρο της περιοχής. Η Ρωσία από την πλευρά της αρνείται ότι παρεμβαίνει σε δίκτυα επικοινωνιών και δορυφορικών δικτύων.

Τα περισσότερα σύγχρονα αεροσκάφη διαθέτουν αισθητήρες και άλλες πηγές για τον προσδιορισμό της θέσης τους, εκτός από το GPS, που σημαίνει ότι μπορούν να πετάξουν ακόμη και αν υπάρχουν παρεμβολές.

Κυβερνήτης που επέβαινε στο ισπανικό αεροπλάνο δήλωσε σύμφωνα με το Reuters σε δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην πτήση ότι τέτοια περιστατικά είναι συνηθισμένα όταν πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη πετούν κοντά στο Καλίνινγκραντ, καθώς και ότι το ισπανικό αεροπλάνο μπορούσε επίσης να πετάξει χρησιμοποιώντας στρατιωτικούς δορυφόρους.