Βρετανία: Δημοσκοπική άνοδος των Εργατικών, στο υψηλότερο ποσοστό τους από τον Μάιο- Υποχώρηση του Reform

Το Εργατικό Κόμμα βλέπει το δημοσκοπικό ποσοστό του να αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών, καθώς η κυβέρνηση καταφέρνει να σταθεροποιηθεί κάπως από το καταστροφικό ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του More In Common, το Εργατικό Κόμμα έχει αυξηθεί κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Εν τω μεταξύ, το Reform UK έχει υποχωρήσει κατά τρεις μονάδες από την περασμένη εβδομάδα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έχει υποχωρήσει κατά μία μονάδα από το ιστορικό υψηλό του 32%.

Οι Συντηρητικοί έχουν επίσης δει αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, επαναφέροντας το κόμμα στο 20%.

Ακολουθούν τα πλήρη αποτελέσματα:

-Reform UK: 28% (-3)

-Εργατικοί: 25% (+3)

-Συντηρητικοί: 20% (+2)

-Φιλελεύθεροι Δημοκράτες: 13% (-1)

Πράσινοι και SNP παραμένουν αμετάβλητοι.

Βελτιωμένη η αποδοχή Στάρμερ, αλλά παραμένει εξαιρετικά χαμηλή

Εν τω μεταξύ, τα καταστροφικά χαμηλά ποσοστά αποδοχής του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έχει ανακάμψει λίγο, ενώ η αποδοχή του Νάιτζελ Φάραντζ έχει μειωθεί λίγο.

Συγκεκριμένα, η αρνητική αξιολόγηση του Στάρμερ έχει αυξηθεί από το ιστορικό χαμηλό του -46 νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε -39, κάτι που, όπως σημειώνει ο διευθυντής του More In Common, Luke Tryl, έρχεται μετά την υψηλή βαθμολογία που έλαβε ο πρωθυπουργός από την κοινή γνώμη για τον χειρισμό της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, η δημοτικότητα του Φάρατζ έχει μειωθεί ελαφρώς από -4 σε -9, η οποία είναι προφανώς ακόμα πολύ υψηλότερη από αυτήν του πρωθυπουργού. Η προσωπική δημοτικότητα του Κέμι Μπάντενοχ h έχει επίσης μειωθεί από -23 σε -24, ενώ του Sir Ed Davey έχει αυξηθεί από -7 σε -10.

Πηγή: SkyNews