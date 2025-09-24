Logo Image

Γαλλία: Προς νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – «Δεν πήραμε καμία απάντηση από τον Λεκορνί», λένε τα συνδικάτα

Κόσμος

Γαλλία: Προς νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – «Δεν πήραμε καμία απάντηση από τον Λεκορνί», λένε τα συνδικάτα

REUTERS/Abdul Saboor

Οι οργανώσεις των εργαζομένων είπαν πως δεν έλαβαν απαντήσεις από τον Γάλλο πρωθυπουργό

Τα συνδικάτα στη Γαλλία είχαν προειδοποιήσει τον Σεμπαστιάν Λεκορνί και σκοπεύουν να κάνουν την απειλή τους πράξη.

Μετά το τελεσίγραφο που έστειλαν στον πρωθυπουργό μετά την κινητοποίηση της 18ης Σεπτεμβρίου, η διασυλλογική ένωση (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU και Solidaires) περίμενε απαντήσεις από τον Γάλλο πρωθυπουργό, ο οποίος τους δέχτηκε στο Matignon, τη γαλλική πρωθυπουργική κατοικία, την Τετάρτη το πρωί. Αλλά δεν τις πήραν.

«Μετά την επιτυχία της (απεργιακής κινητοποίησης της) 18ης Σεπτεμβρίου, περιμέναμε σαφείς απαντήσεις από τον πρωθυπουργό. […] Ο πρωθυπουργός δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση στις προσδοκίες των εργαζομένων. […] Για την διασυλλογική ένωση, είναι μια χαμένη ευκαιρία, δεν είναι αρκετό», δήλωσε η επικεφαλής της CFDT Μαριλίζ Λεόν μετά τη συνάντηση.

Ως αποτέλεσμα, ανακοίνωσε μια νέα κινητοποίηση στις 2 Οκτωβρίου, υπό την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης της ημερομηνίας από τις συνδικαλιστικές αρχές την Τετάρτη το βράδυ.

Πηγή: Le Figaro

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube