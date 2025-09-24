Γαλλία: Προς νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – «Δεν πήραμε καμία απάντηση από τον Λεκορνί», λένε τα συνδικάτα

Τα συνδικάτα στη Γαλλία είχαν προειδοποιήσει τον Σεμπαστιάν Λεκορνί και σκοπεύουν να κάνουν την απειλή τους πράξη.

Μετά το τελεσίγραφο που έστειλαν στον πρωθυπουργό μετά την κινητοποίηση της 18ης Σεπτεμβρίου, η διασυλλογική ένωση (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU και Solidaires) περίμενε απαντήσεις από τον Γάλλο πρωθυπουργό, ο οποίος τους δέχτηκε στο Matignon, τη γαλλική πρωθυπουργική κατοικία, την Τετάρτη το πρωί. Αλλά δεν τις πήραν.

«Μετά την επιτυχία της (απεργιακής κινητοποίησης της) 18ης Σεπτεμβρίου, περιμέναμε σαφείς απαντήσεις από τον πρωθυπουργό. […] Ο πρωθυπουργός δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση στις προσδοκίες των εργαζομένων. […] Για την διασυλλογική ένωση, είναι μια χαμένη ευκαιρία, δεν είναι αρκετό», δήλωσε η επικεφαλής της CFDT Μαριλίζ Λεόν μετά τη συνάντηση.

Ως αποτέλεσμα, ανακοίνωσε μια νέα κινητοποίηση στις 2 Οκτωβρίου, υπό την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης της ημερομηνίας από τις συνδικαλιστικές αρχές την Τετάρτη το βράδυ.

Πηγή: Le Figaro