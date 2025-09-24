Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ: Εκδίδεται από την Ελλάδα πίσω στη χώρα του ο Μολδαβός ολιγάρχης που κατηγορείται για την κλοπή του αιώνα

Η Ελλάδα σχεδιάζει να εκδώσει στη Μολδαβία τον πρώην πολιτικό και μεγιστάνα Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες για κλοπή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το μολδαβικό τραπεζικό σύστημα, δήλωσε νομική πηγή στο Reuters.

Η έκδοση Πλαχότνιουκ γίνεται λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή κρίσιμων εκλογών στη χώρα.

Eλληνικό δικαστήριο είχε αποφανθεί υπέρ της έκδοσης του Πλαχότινιουκ, υπόθεση που είναι γνωστή στη Μολδαβία ως η «κλοπή του αιώνα», αλλά όπως σημειώνει το Reuters, «o υπουργός Δικαιοσύνης ανέστειλε για λίγο την έκδοση, «ενοχλώντας την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στο Κισινάου, η οποία έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά και κατηγορεί τη Μόσχα για ανάμειξη στις εκλογές της χώρας».

Με χειροπέδες

«Ακόμα κι αν ο Πλαχότνιουκ ελπίζει ότι μετά τις εκλογές η Μολδαβία θα πέσει στα χέρια της Ρωσίας και θα μπορέσει να επιστρέψει ελεύθερα στην πατρίδα του, οι θεσμοί πρέπει να τον φέρουν πίσω με χειροπέδες», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Ντόριν Ρετσάν στις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Πλαχότνιουκ αρνείται οποιαδήποτε παράβαση, λέγοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του βασίζονται σε «συκοφαντία και πολιτικό μίσος».

Αναμένεται να αναχωρήσει από την Ελλάδα το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου, ανέφερε η πηγή.

Η κλοπή του αιώνα

Ο Πλαχότνιουκ είναι ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 2014, ποσού που τότε ισοδυναμούσε με το 12% του ΑΕΠ της Μολδαβίας.

Πριν εγκαταλείψει τη Μολδαβία το 2019, ήταν ηγέτης του «Δημοκρατικού Κόμματος» που υπήρξε τμήμα του κυβερνητικού συνασπισμού την περίοδο 2016-2019 ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου.

Το 2023, η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στον Πλαχότνιουκ και άλλους έξι για ενέργειες που, όπως είπε, αποσταθεροποίησαν και υπονόμευσαν την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας και της Ουκρανίας.

Φυγάς σε 22 χώρες

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο Πλαχότνιουκ, 59 ετών, έχει ζήσει σε 22 χώρες από το 2023. Τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας αφού είχε επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το Ντουμπάι, ενεργώντας βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ που αναφέρει ότι κατείχε 16 διαβατήρια, συμπεριλαμβανομένων από τη Ρουμανία, το Μεξικό και τη Ρωσία.

Ο Πλαχότνιουκ φέρεται να είχε στενές σχέσεις με το καθεστώς Ερντογάν. Τον Σεπτέμβριο του 2018, οι μυστικές υπηρεσίες της Μολδαβίας, κατόπιν εντολής του Πλαχότνιουκ, απήγαγαν και απέλασαν έξι Τούρκους καθηγητές που φέρονταν κοντά στον κύκλο Γκιουλέν», έγραφε το 2023 ο ιστοχώρος BalkanInsight.

Βίλες σε Ελβετία, Γαλλία, Ρουμανία

Ο Πλαχότνιουκ είχε βίλες σε Ελβετία, Γαλλία και Ρουμανία, τουλάχιστον πέντε αυτοκίνητα στο εξωτερικό κι άλλα τέσσερα στη Μολδαβία, τουλάχιστον εννέα διαμερίσματα (στο όνομα της γυναίκας του) κι ένα σκάφος (στην Ελβετία).

Οι Αρχές της Μολδαβίας είχαν επιχειρήσει ήδη από το 2020 να κατασχέσουν όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, ζητώντας μάλιστα τη συνδρομή των Αρχών της Ελβετίας, της Γαλλίας και της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν παρουσιάσει, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αγοράστηκαν με τα χρήματα που κλάπηκαν από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας.