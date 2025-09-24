Logo Image

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδικάζει το «αδικαιολόγητο» κλείσιμο του περάσματος Άλενμπι από το Ισραήλ

REUTERS/Oren Ben Hakoon

Για μια μορφή «συλλογικής τιμωρίας» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε διεθνή πίεση στο Ισραήλ για να ανοίξει ξανά τη Γέφυρα Βασιλιά Χουσεΐν (Άλενμπι) – τη μόνη διάβαση μεταξύ Ιορδανίας και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης – μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ για το επ’ αόριστον κλείσιμό της.

Σε ανακοίνωσή του, το παλαιστινιακό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε το κλείσιμο της ισραηλινό-ελεγχόμενης διάβασης – η οποία έρχεται μετά από επίθεση την περασμένη εβδομάδα από έναν Ιορδανό οδηγό φορτηγού βοήθειας που σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες – μια μορφή «συλλογικής τιμωρίας».

«Η διάβαση είναι η μόνη οδός για τη μετακίνηση περισσότερων από τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων που ζουν στη Δυτική Όχθη προς τον έξω κόσμο και το κλείσιμό της προκαλεί τεράστια ανθρωπιστική και οικονομική ζημία, αφήνοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους εγκλωβισμένους, ανίκανους να επιστρέψουν στις δουλειές, τις σπουδές και τις οικογένειές τους ή να ταξιδέψουν για ιατρική περίθαλψη».

Πηγή: Al Jazeera 

