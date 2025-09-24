Τουρκία: Στη φυλακή κωμικός και ράπερ για αστείο που θεωρήθηκε προσβλητικό για το Ισλάμ

Τη σύλληψη του Μπογκάτς Σοϊντεμίρ, παρουσιαστή της εκπομπής «Soguk Savas» (Ψυχρός Πόλεμος) στο YouTube, καθώς και του καλεσμένου του, ράπερ Ενές Ακγκιουντούζ, διέταξαν οι τουρκικές αρχές, καθώς κρίθηκε ότι οι δύο άνδρες αστειεύτηκαν για ένα ρητό του προφήτη Μωάμεθ, κάτι που σύμφωνα με τους εισαγγελείς μπορεί να συνιστά υποκίνηση θρησκευτικού μίσους.

Το ζήτημα προέκυψε όταν διαβάστηκε στη διάρκεια της εκπομπής ένα αστείο τηλεθεατή, το οποίο ήταν λογοπαίγνιο της φράσης «Το αλκοόλ είναι η μητέρα όλων των κακών».

Η ατάκα περιείχε και σεξουαλικό υπαινιγμό που, σύμφωνα με επικριτές, συνιστά προσβολή προς τον Μωάμεθ.

«Συγγνώμη»

Ο Σοϊντεμίρ ζήτησε συγγνώμη μέσα από τα social media λέγοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει θρησκευτικές αξίες και εξήγησε ότι το επίμαχο αστείο ήταν ένα σχόλιο θεατή που ο ίδιος διάβασε στον αέρα της εκπομπής και θεώρησε ότι ήταν λογοπαίγνιο.

«Νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα λογοπαίγνιο, αλλά θα έπρεπε να το σκεφτόμουν καλύτερα», έγραψε προσθέτοντας ότι το απόσπασμα αυτό αφαιρέθηκε από το βίντεο της εκπομπής.

Από την πλευρά του ο Ακγκιουντούζ απέρριψε και ο ίδιος κάθε υπόνοια σκοπιμότητας και τόνισε ότι η συνομιλία παρερμηνεύτηκε.