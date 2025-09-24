Ερντογάν: Η συνάντηση Τραμπ με Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες για τη Γάζα ήταν «καρποφόρα»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είναι «ικανοποιημένος» με τα αποτελέσματα της «καρποφόρας» συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Αράβων και Μουσουλμάνων ηγετών σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Το θετικό συναίσθημα επανέλαβε και ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η συνάντηση της Τρίτης με «όλους τους μεγάλους παίκτες εκτός από το Ισραήλ» στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη ήταν «επιτυχής», καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει αδιάκοπα την πόλη της Γάζας, να σκοτώνει δεκάδες Παλαιστίνιους καθημερινά και να εκτοπίζει βίαια δεκάδες χιλιάδες σε άγνωστη μοίρα.

Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες της Αιγύπτου, της Ινδονησίας, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τις οποίες ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «την ομάδα που θα μπορούσε να κάνει» πράξη τον τερματισμό του πολέμου.

Το σχέδιο Τραμπ

Ο Τραμπ, ο οποίος αναμενόταν να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, θέλει οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να συμφωνήσουν να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γάζα για να επιτρέψουν την αποχώρηση του Ισραήλ και να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για προγράμματα μετάβασης και ανοικοδόμησης, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων WAM ανέφερε την Τετάρτη ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα και στην επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας, προσθέτοντας ότι η απελευθέρωση των αιχμαλώτων και η αντιμετώπιση της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης συζητήθηκαν ως προτεραιότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ δεν είχε καμία συμμετοχή στο υπό συζήτηση σχέδιο, αλλά ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες. Πιστεύεται ότι προβλέπει κάποια μελλοντική συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, κάτι που το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα ανεχθεί.

Το σχέδιο δεν προβλέπει κανένα ρόλο για τη Χαμάς, την οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν απαιτήσει να αφοπλίσει και να εξαλείψει.

Πηγή: Al Jazeera