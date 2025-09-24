Κομισιόν για Τραμπ: Η προσέγγιση της ΕΕ στο μεταναστευτικό αποδίδει

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης, για την προστασία των συνόρων μας και για τη στενή συνεργασία με χώρες εταίρους», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης Μάρκους Λάμερτ, με φόντο τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν σημείωσε ότι «η προσέγγιση αποδίδει», επικαλούμενος συγκεκριμένα στοιχεία.

Τόνισε, δε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «οι παράτυπες διελεύσεις συνόρων μειώθηκαν το 2024 κατά 38% και βλέπουμε άλλη μια μείωση πάνω από 20% φέτος, στο πρώτο μισό του έτους. Συνεχίζουμε εντατικά τις προσπάθειές μας».

Το νέο ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών

Ο ίδιος μίλησε και για το νέο ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών που έχει προτείνει η Κομισιόν, τονίζοντας ότι πρέπει να εφαρμοστεί «διότι δεν είναι δυνατόν να αποχωρεί μόνο 1 στους 5 που θα έπρεπε να επιστραφούν από την ΕΕ».

«Προτείναμε επίσης να τριπλασιαστεί η χρηματοδότηση για τη διαχείριση συνόρων και μετανάστευσης στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Και γνωρίζετε ότι το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του επόμενου έτους, με ενισχυμένους ελέγχους στα σύνορα, ελέγχους ασφαλείας, ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής και αυστηρούς, αλλά δίκαιους κανόνες για τους αιτούντες» συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τραμπ: Οι χώρες σας «πάνε κατά διαβόλου» λόγω ανοιχτών συνόρων – Η αναφορά στην Ελλάδα

Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ, ο Τραμπ ανέφερε ότι «ήρθε η ώρα να τερματιστεί το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων», προσθέτοντας -απευθυνόμενος κυρίως προς την Ευρώπη- ότι «οι χώρες σας πάνε κατά διαβόλου».

Προς επίρρωση των επιχειρημάτων του μάλιστα παρέθεσε μερικά στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά των αλλοδαπών εγκλείστων στις φυλακές διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών: «Το 50% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι αλλοδαποί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Αυστρία είναι 53%, στην Ελλάδα 54% και στην ‘όμορφη Ελβετία’ 72%», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την παράνομη μετανάστευση ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη χώρα του και για άλλες χώρες. «Τώρα (σ.σ. μετά τη λήψη μέτρων στις ΗΠΑ) κανένας δεν τολμά να διασχίσει τα σύνορα» επεσήμανε και κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι δεν σταμάτησε τη ροή των μεταναστών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι πλέον «η παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ έχει μηδενιστεί», λέγοντας πως πριν από λίγα χρόνια οι ΗΠΑ είχαν γελοιοποιηθεί διεθνώς. «Σήμερα χρησιμοποιούμε τα καλύτερα μέσα για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας», ανέφερε.