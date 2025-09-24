Γάζα: Δεκάδες νεκροί Παλαιστίνιοι σήμερα σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, κλιμακώνονται οι ισραηλινές επιθέσεις

Δεκάδες Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, σε ολόκληρη την Λωρίδα της Γάζας όπου ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τις επιθέσεις κατά της Χαμάς επικεντρώνοντας στην πόλη της Γάζας.

Η Πολιτική Προστασία, υπηρεσία για την παροχή Πρώτων Βοηθειών που λειτουργεί υπό την Χαμάς, και τα νοσοκομεία του θύλακα αναφέρθηκαν σε σειρά επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού κατά την διάρκεια της νύκτας, κυρίως στην πόλη της Γάζας, αλλά και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στην ζώνη ανάμεσα στην Ράφα και την Χαν Γιούνις.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι 22 σε αεροπορικό βομβαρδισμό κατά αποθήκης όπου είχαν καταφύγει «δεκάδες» άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, κοντά στην αγορά Φίρας, στον ανατολικό τομέα της πόλης της Γάζας.

Πολλά πτώματα, και μικρών παιδιών, ανασύρθηκαν από το ερείπια, στην περιοχή της αγοράς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι θα ενημερωθεί σχετικά.

«Βοηθήστε μας!»

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες ότι επρόκειτο να πλήξει με «άνευ προηγουμένου σφοδρότητα» την πόλη της Γάζας, έπειτα από την φυγή χιλιάδων κατοίκων της μπροστά στην μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επίθεση που καταγγέλθηκε από την διεθνή κοινότητα.

Ενισχυμένο από την αμερικανική υποστήριξη, το Ισραήλ ανακοίνωσε εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα την έναρξη πολεμικής εκστρατείας, χερσαίας και αεροπορικής, κατά του βορείου τομέα του θύλακα, με στόχο, όπως ισχυρίσθηκε, την εξάλειψη της Χαμάς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, στο τέλος του Αυγούστου, ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατοικούσαν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Πάνω από μισό εκατομμύριο Παλαιστινίων έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 550.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την ζώνη έκτοτε, 450.000, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στην Γάζα.

Αλλά επιτόπου, είναι πολλοί οι Παλαιστίνιοι που δηλώνουν ότι το ταξίδι είναι υπερβολικά πολυδάπανο και επικίνδυνο.

Ο Θάερ Σακρ, 39 ετών, δήλωσε σήμερα στο AFP ότι εγκατέλειψε χθες συνοικία της πόλης της Γάζας για να κατευθυνθεί προς νότον μαζί με την σύζυγο, τα παιδιά και την αδελφή του. Ομως, τα ισραηλινά τανκς στον παραλιακό δρόμο άνοιξαν πυρ εναντίον τους και η αδελφή του σκοτώθηκε. Οι υπόλοιποι αναγκάσθηκαν να επιστρέψουν την πόλη της Γάζας για να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα. «Απευθύνω έκκληση σε ολόκληρο τον κόσμο: βοηθήστε μας! Ζητώ από το Ισραήλ: θέλετε να απομακρυνθούμε, αλλά πώς να το κάνουμε καθώς δεν έχουμε χρήματα, ούτε μέσα μεταφοράς, ούτε τόπο να πάμε;».

Πηγή: ΑΜΠΕ