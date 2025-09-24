Δήμαρχος Λονδίνου μετά τη νέα επίθεση Τραμπ: «Είναι ρατσιστής, σεξιστής και ισλαμοφοβικός»

«Ρατσιστή, σεξιστή και ισλαμοφοβικό» χαρακτήρισε ο δήμαρχος Λονδίνου Σαντίκ Καν τον Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στα νέα πυρά που εκτόξευσε εις βάρος του ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ.

Η επίθεση Τραμπ

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον δήμαρχο του Λονδίνου, ο Τραμπ είπε πως η βρετανική πρωτεύουσα διοικείται από έναν «απαίσιο δήμαρχο» που «άλλαξε» την πόλη.

«Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχετε έναν απαίσιο δήμαρχο και έχει αλλάξει τόσο πολύ» σημείωσε ο Τραμπ, ο οποίος είχε αρνηθεί να συναντήσει τον Καν κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Τώρα θέλουν να επιβάλουν τον νόμο της Σαρία. Αλλά βρίσκεστε σε διαφορετική χώρα, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό» ανέφερε ο Τραμπ.

Η απάντηση του δημάρχου Λονδίνου

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λονδίνου σχολίασε σύμφωνα με το Sky News πως «νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός».