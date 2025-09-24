Βίζα Η-1Β: Οι φιλοδοξίες των Ινδών φοιτητών για το Αμερικάνικο Όνειρο «προσκρούουν» στην κατάργησή της από την κυβέρνηση Τραμπ

Προβληματισμός επικρατεί στους φοιτητές προερχόμενους από την Ινδία, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ για κατάργηση της βίζας Η-1Β.

Η Παρίντι Ουπαντάγια ετοίμαζε τις βαλίτσες της αφού εξασφάλισε μια υποτροφία πληροφορικής στις ΗΠΑ, μέχρι που οι τίτλοι για την κατάργηση της βίζας H-1B από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ώθησαν την οικογένειά της στο Λάκναου της Ινδίας να απορρίψει το σχέδιο.

«Η ατελείωτη επίθεση του Τραμπ κατά των μεταναστών μας αναγκάζει να εξετάσουμε άλλους προορισμούς για εκείνη», δήλωσε ο πατέρας της 18χρονης, Ρούνταρ Πράταπ.

Η Ουπαντάγια είναι ανάμεσα σε χιλιάδες Ινδούς για τους οποίους το αμερικανικό όνειρο για εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης, επικερδείς σταδιοδρομίες, καλύτερη ποιότητα ζωής και κοινωνική κινητικότητα, αποτυγχάνει λόγω των αυξανόμενων περιορισμών στις βίζες των ΗΠΑ και της απρόβλεπτης πολιτικής.

Για δεκαετίες, η βίζα H-1B ήταν η πύλη προς μια νέα ζωή: μια ευκαιρία για νέους μηχανικούς και επιστήμονες από την Ινδία, την Κίνα και άλλες χώρες να μετατρέψουν χρόνια σπουδών σε υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και τη δυνατότητα μόνιμης διαμονής.

Αλλά την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι νέες αιτήσεις για βίζα H-1B θα κοστίζουν 100.000 δολάρια, από τα περίπου 2.000 έως 5.000 δολάρια που πλήρωναν οι εργοδότες για να χρηματοδοτήσουν τους εργαζόμενους.

Σε απόσταση άνω των 13.000 χιλιομέτρων (8.000 μίλια) από το Λάκναου στο Ντάλας του Τέξας, ένας Ινδός φοιτητής που επιδιώκει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών αντιμετωπίζει χρέη 80.000 δολαρίων και ένα αβέβαιο μέλλον.

«Αυτή τη στιγμή, ο μόνος στόχος είναι να ολοκληρώσω το πτυχίο μου, να βρω μια πρακτική άσκηση και να προσπαθήσω να ανακτήσω το χρέος μου», είπε ο φοιτητής, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί από φόβο μήπως στοχοποιηθεί από τους αξιωματούχους μετανάστευσης.

«Θα μετακομίσω στον Καναδά ή την Ευρώπη — οπουδήποτε μας θέλει πραγματικά».

Βίζα Η-1Β: Κλείνουν οι πύλες;

Ενώ οι υποστηρικτές αποδίδουν στις βίζες H-1B την προσέλκυση ζωτικών ταλέντων, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι καταστέλλει τους μισθούς και θέτει στο περιθώριο τους ειδικευμένους Αμερικανούς εργαζόμενους, καθιστώντας το μια από τις πιο διχαστικές πολιτικές μετανάστευσης της χώρας.

Μερικοί από τους επιφανείς Ινδούς που χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα περιλαμβάνουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της IBM, Άρβιντ Κρίσνα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alphabet, μητρικής της Google, Σούνταρ Πιτσάι, οι οποίοι έφτασαν στις ΗΠΑ ως φοιτητές.

Η Ινδία ήταν μακράν ο μεγαλύτερος δικαιούχος βίζων H-1B πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας το 71% των εγκεκριμένων δικαιούχων, ενώ η Κίνα ήταν δεύτερη με 11,7%, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η βίζα H-1B, που συνήθως εκδίδεται για τρία χρόνια και ανανεώσιμη για άλλα τρία, έχει επιτρέψει στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας να προσλάβουν εκατομμύρια εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους για να καλύψουν τα κενά σε ταλέντα.

Οι ξένοι φοιτητές που αποφοιτούν από πανεπιστήμια των ΗΠΑ χρησιμοποιούν συχνά το πρόγραμμα Προαιρετικής Πρακτικής Κατάρτισης για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και στη συνέχεια να αποκτήσουν την H-1B. Η βίζα έχει γίνει η βασική γέφυρα για μακροχρόνια απασχόληση και, για πολλούς, μόνιμη διαμονή – την πολυπόθητη Πράσινη Κάρτα.

Ωστόσο, οι νέοι Ινδοί επανεξετάζουν τώρα τα σχέδιά τους να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές και σταδιοδρομία στις ΗΠΑ και αναζητούν άλλους προορισμούς φιλικούς προς τους μετανάστες, δήλωσαν στο Reuters σύμβουλοι εκπαίδευσης, καθηγητές και φοιτητές.

«Πολλοί φοιτητές και γονείς βρίσκονται τώρα σε κατάσταση «περιμένετε και παρακολουθείτε», ζυγίζοντας επιλογές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Ιρλανδία και η Νέα Ζηλανδία», δήλωσε ο Piyush Kumar της IDP Education.

Οι ΗΠΑ φιλοξένησαν 465.000 Ινδούς φοιτητές το 2023, τους περισσότερους μεταξύ 1,3 εκατομμυρίων στο εξωτερικό, ακολουθούμενους από τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, σύμφωνα με στοιχεία της ινδικής κυβέρνησης.

«Οι φοιτητές ζητούν ένα Σχέδιο Β εκ των προτέρων, επειδή η απόδοση της επένδυσης έχει σημασία», δήλωσε ο Πατλολα Μπαράτ Ρεντί, διευθύνων σύμβουλος της Uni Planet Overseas Education.

Άλλοι παροτρύνουν τους φοιτητές να εξετάσουν μακροπρόθεσμα.

«Τους καθησυχάζουμε ότι η εντολή μπορεί να αντιμετωπίσει νομικά εμπόδια και τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν μέχρι να αποφοιτήσουν», δήλωσε ο KP Singh της εταιρείας συμβούλων για την εκπαίδευση στο εξωτερικό IMFS.

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα σύνορα, άνοιγμα της Κίνας

Χώρες όπως η Κίνα, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία επιδιώκουν ενεργά να ανακατευθύνουν ξένα ταλέντα.

Ο Φίλιπ Άκερμαν, ο Γερμανός πρέσβης στην Ινδία, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X αυτή την εβδομάδα ότι η μεταναστευτική πολιτική της χώρας του είναι «σαν γερμανικό αυτοκίνητο – αξιόπιστο, μοντέρνο και προβλέψιμο».

Ένας Ινδός φοιτητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα εξετάζει τη Γερμανία αντί για τις ΗΠΑ για περαιτέρω σπουδές, επικαλούμενος σταθερές πολιτικές μετανάστευσης, ισχυρή ζήτηση για ειδικευμένους εργαζόμενους και οικονομικά προσιτή, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση.

«Κάποιος από αγροτικό υπόβαθρο όπως εγώ είναι απίθανο να έχει την οικονομική δυνατότητα να μείνει εδώ», είπε.

Ενώ η Γερμανία προσφέρει σταθερότητα, η Κίνα προσλαμβάνει επιθετικά παγκόσμια ταλέντα με νέα κίνητρα.

Το Πεκίνο παρουσίασε μια νέα κατηγορία βίζας που θα επιτρέπει στους επιτυχόντες υποψηφίους να εισέρχονται, να σπουδάζουν και να εργάζονται στην Κίνα χωρίς να έχουν λάβει προηγουμένως προσφορά εργασίας ή ερευνητική θέση.

Την ημέρα που ο Τραμπ υπέγραψε το τέλος βίζας H-1B ύψους 100.000 δολαρίων, κινεζικές πόλεις όπως η Τζινάν και η Ναντζίνγκ διοργάνωσαν μαζικές εκθέσεις εργασίας που απευθύνονταν σε ξένα ταλέντα — η Τζινάν φιλοξένησε πάνω από 2.000 εργοδότες, ενώ η Ναντζίνγκ προσέφερε περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας.

«Τελικά, είναι μια χαμένη πρόταση για την Αμερική», δήλωσε η Ντίπα Ολαπάλι, ερευνήτρια στη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων Έλιοτ του Πανεπιστημίου George Washington.

Πηγή: Reuters