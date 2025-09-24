Λίβανος: Ισραηλινό drone συνετρίβη την Τρίτη στο αρχηγείο της UNIFIL στα νότια της χώρας

Ένα ισραηλινό στρατιωτικό drone συνετρίβη χθες μέσα στην έδρα της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο, στη Νακούρα του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με την παρατηρητική δύναμη.

Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί στο περιστατικό. Η UNIFIL αναφέρει ότι οι σκαπανείς «εξουδετέρωσαν τη συσκευή», η οποία διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν οπλισμένη αλλά ήταν εξοπλισμένη μόνο με μια κάμερα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στην UNIFIL ότι το drone ανήκε σε αυτούς.

Η UNIFIL αναφέρει ότι «όπως όλα τα drone των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και άλλες πτήσεις πάνω από το νότιο Λίβανο, αυτή αποτελεί παραβίαση του ψηφίσματος 1701 και της κυριαρχίας του Λιβάνου», προσθέτοντας ότι «θα διαμαρτυρηθεί επίσημα για την πράξη αυτή».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) παρέμειναν ανεπτυγμένες σε πέντε θέσεις εντός του νότιου Λιβάνου από την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2024 που τερμάτισε τις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, μία εκ των οποίων βρίσκεται κοντά στο αρχηγείο της UNIFIL στη Νακούρα.

Πηγή: Times of Israel