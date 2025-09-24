Βρετανία: Συνελήφθη ύποπτος για την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την κυβερνοεπίθεση της περασμένης εβδομάδας, η οποία έπληξε την Collins Aerospace που παρέχει συστήματα check-in σε αεροδρόμια, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε όλη την Ευρώπη.

Η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο άνδρας, ηλικίας περίπου 40 ετών, συνελήφθη την Τρίτη ως ύποπτος για παράβαση του νόμου περί κατάχρησης υπολογιστών και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

#UPDATE UK police said Wednesday a man in his 40s had been arrested after a cyberattack caused travel chaos at major European airports including Brussels, Berlin and London’s Heathrow. pic.twitter.com/a9j4KYtAHI — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025

Τη Δευτέρα, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ (ENISA) ανακοίνωσε ότι εντόπισε το κακόβουλο λογισμικό που προκάλεσε χάος σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Προβλήματα προκλήθηκαν στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών κυρίως, στο Χίθροου του Λονδίνου και στο αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Κομισιόν: Τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία κυβερνοασφάλειας

«Η Κομισιόν συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της ENISA, καθώς και με τις εθνικές αρχές, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες, για την αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπή Τόμας Ρενιέ, μετά τις κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές και στα πιθανά χτυπήματα στις μεταφορές της ΕΕ, τονίζοντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να θωρακιστούν με πυξίδα τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία κυβερνοασφάλειας.

«Αυτό που συνέβη υπογραμμίζει, για ακόμη μία φορά τη σημασία της πλήρους μεταφοράς της οδηγίας NIS2 στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η NIS2 (Network and Information Security Directive 2) είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία για την κυβερνοασφάλεια, η οποία έχει προσδιορίσει την αεροπορία και γενικότερα τις μεταφορές ως τομείς υψηλής κρισιμότητας. Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα κράτη -μέλη να μεταφέρουν γρήγορα και αποτελεσματικά την οδηγία NIS2 στα συστήματά τους» τόνισε.