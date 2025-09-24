Απάντηση Κρεμλίνου σε Τραμπ: Η Ρωσία είναι αρκούδα και χάρτινες αρκούδες δεν υπάρχουν

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «χάρτινη τίγρη» τη Ρωσία, έδωσε η Μόσχα δια του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, ο οποίος επεσήμανε πως η προσέγγιση με την Ουάσιγκτον έχει «σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα».

Μιλώντας στο ρωσικό ραδιοφωνικό δίκτυο RBC ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει άλλη επιλογή από την συνέχιση του πολέμου που η ίδια ξεκίνησε με την εισβολή στη Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους που (…) ο πρόεδρος της χώρας μας έθεσε εξαρχής. Και ενεργούμε έτσι για τον πρόεδρο και για το μέλλον της χώρας μας, για το πλήθος των ερχόμενων γενεών. Αρα, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση», είπε ο Πεσκόφ.

Αναφερόμενος στα σχόλια του Τραμπ, ο Πεσκόφ είπε ότι «η Ρωσία δεν είναι τίγρη. Η Ρωσία μοιάζει περισσότερο με αρκούδα. Και χάρτινες αρκούδες δεν υπάρχουν».

«Σταθερή η ρωσική οικονομία»

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της οικονομίας της Ρωσίας, είπε ότι είναι «σταθερή». «Η Ρωσία διατηρεί την οικονομική της σταθερότητα», είπε.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι «η Ρωσία αντιμετωπίζει εντάσεις και προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε ότι ο Πούτιν «έτεινε το χέρι» προς την Ουάσιγκτον προτείνοντας την παράταση κατά έναν χρόνο των ορίων που προβλέπονται από την συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών New Start, η ισχύς της οποίας εκπνέει τον Φεβρουάριο.

«Ολες οι προτάσεις καλής πολιτικής βούλησης του Πούτιν δεν θα παραμείνουν παρά αν η Ουάσινγκτον υιοθετήσει αντίστοιχη προσέγγιση», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.