Γαλλία: Νέα επίθεση μαθητή σε καθηγήτρια με μαχαίρι

REUTERS/Stephanie Lecocq

Η καθηγήτρια τραυματίστηκε στο πρόσωπο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο

Μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτρια κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε γυμνάσιο της πόλης Μπενφέλ, στη βορειοανατολική Γαλλία.

Η καθηγήτρια τραυματίστηκε στο πρόσωπο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Αυτοτραυματίστηκε και συνελήφθη ο ύποπτος

Οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν έναν 14χρονο ύποπτο, ο οποίος περιγράφεται ως οπαδός του ναζισμού, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ύποπτος, ο οποίος είχε αρχικά τραπεί σε φυγή, αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι κατά την αστυνομική επιχείρηση της σύλληψής του και διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο της περιοχής, μετέδωσε ο γαλλικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός BFM.

Ο δήμαρχος της πόλης Μπενφέλ όπου σημειώθηκε η επίθεση, Ζακί Βολφόρτ, δήλωσε ότι εκκενώθηκε το σχολείο και χαρακτήρισε «μεμονωμένο» το περιστατικό.

