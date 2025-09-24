ΗΠΑ: Άγαλμα Τραμπ-Έπσταϊν «ξεπρόβαλε» έξω από τον Λευκό Οίκο

Δεν αφήνουν οι Αμερικανοί τον Ντόναλντ Τραμπ να ησυχάσει από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Ένα γλυπτό με τους 2 να κρατιούνται χέρι-χέρι και να κάνουν μια μάλλον χορευτική φιγούρα έκανε μυστηριωδώς την εμφάνισή του έξω από τον Λευκό Οίκο.

«Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του “στενού του φίλου”, Τζέφρι Έπσταϊν», αναφέρει μια πλάκα στο κάτω μέρος της χάλκινης εγκατάστασης.

Ο καλλιτέχνης παραμένει άγνωστος. Σύμφωνα με το CNN, το άγαλμα έχει στηθεί προσωρινά στο Εθνικό Πάρκο στην Ουάσιγκτον, μπροστά από τον Λευκό Οίκο, από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Η Μυστική Χειραψία».

Ο πρόεδρος έδωσε στον Τύπο την απάντησή του: «Οι φιλελεύθεροι είναι ελεύθεροι να σπαταλούν τα χρήματά τους όπως κρίνουν κατάλληλο – αλλά δεν αποτελεί είδηση ​​ότι ο Έπσταϊν γνώριζε τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ τον έδιωξε από το κλαμπ του επειδή γιατί ήταν φρικιό (σ.σ. for being a creep)», αναφέρει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.