Βραβείο Ζαχάρωφ: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Τον Τσάρλι Κερκ προτείνει η Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης 2025, το υψηλότερο ευρωπαϊκό βραβείο για την αφοσίωση και το έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κάθε χρόνο, τον Σεπτέμβριο, οι ευρωβουλευτές και οι πολιτικές ομάδες προτείνουν υποψηφίους για το Βραβείο Ζαχάρωφ. Κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτών και κάθε ευρωβουλευτής μπορεί να υποστηρίξει μόνο έναν υποψήφιο.

Ειδικότερα

– Mzia Amaglobeli και το κίνημα διαμαρτυρίας υπέρ της δημοκρατίας στη Γεωργία, που προτάθηκε από την ευρωβουλευτή Rasa Juknevičienë και 60 άλλους ευρωβουλευτές·

– Budapest Pride, που προτάθηκε από την ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας· Marc Angel, Kim Van Sparrentak και 43 άλλα μέλη·

– Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σε περιοχές συγκρούσεων, που εκπροσωπούνται από τον Παλαιστινιακό Σύνδεσμο Τύπου, την Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS) και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA), που προτάθηκαν από την ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών·

– Δημοσιογράφοι στην Παλαιστίνη (Hamza και Wael Al-Dahdouh, Plestia Alaqad, Shireen Abu Akleh, Ain Media (προς τιμήν των Yasser Murtaja και Roshdi Sarraj), που προτάθηκαν από την ομάδα της Αριστεράς (GUE/NGL)·

– Charlie Kirk, που προτάθηκε από την ομάδα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, όπου βρίσκονται κυρίως Ευρωβουλευτές του γερμανικού AfD·

– Andrzej Poczobut, που προτάθηκε από τις ομάδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών·

– Boualem Sansal, που προτάθηκε από την ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη·

– Σέρβοι φοιτητές, που προτάθηκαν από την ομάδα Renew Europe.

Οι υποψήφιοι παρουσιάστηκαν σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Ανάπτυξης.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Οι αιτήσεις αξιολογούνται στη συνέχεια σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Ανάπτυξης.

*16 Οκτωβρίου: Οι επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων και ανάπτυξης ψηφίζουν για να καθορίσουν τους τρεις φιναλίστ

*22 Οκτωβρίου: Οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων και η πρόεδρος του Κοινοβουλίου Roberta Metsola αποφασίζουν για τον νικητή του βραβείου του 2025·

*16 Δεκεμβρίου: Η τελετή απονομής του βραβείου Ζαχάρωφ πραγματοποιείται στο Στρασβούργο.