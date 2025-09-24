Logo Image

Αυστηρό μήνυμα Ναβρότσκι στη Μόσχα: Η Πολωνία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της – Δεν θα φοβηθούμε τα ρωσικά drones

Στη φωτογραφία εικονίζεται το drone που έστειλε η Ρωσία στην Πολωνία. Dariusz Stefaniuk/via REUTERS File Photo

«Δεν θα επιτρέψουμε τις ανελέητες προκλητικές ενέργειες της Μόσχας εναντίον της χώρας μας και άλλων χωρών» διαμήνυσε ο πρόεδρος της Πολωνίας

Η Πολωνία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της, διαμήνυσε ο πρόεδρος της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Η Πολωνία θα αντιδρά πάντα με τον κατάλληλο τρόπο και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της», τόνισε ο Ναβρότσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Οι Πολωνοί, και οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, δεν θα φοβηθούν τα ρωσικά drones», διαβεβαίωσε.

«Δεν θα επιτρέψουμε τις ανελέητες προκλητικές ενέργειες της Μόσχας εναντίον της χώρας μας και άλλων χωρών, οι οποίες δοκιμάζουν τις αντιδράσεις μας και εκφοβίζουν τις κοινωνίες μας» υπογράμμισε ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας.

Το αυστηρό μήνυμα που έστειλε ο Ναβρότσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ακολούθησε τις πρόσφατες αναφορές για παραβιάσεις ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου (σ.σ. σε Πολωνία, Ρουμανία και Εσθονία). Η Ρωσία έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη.

