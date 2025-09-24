Logo Image

Νορβηγία: Έκρηξη στο κέντρο του Όσλο – Συνελήφθη ύποπτος

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί - Εντοπίστηκε και χειροβομβίδα «στρατιωτικού τύπου»

Έκρηξη σημειώθηκε χθες Τρίτη σε δρόμο στο κέντρο του Όσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Η νορβηγική αστυνομία διερευνά το περιστατικό, ενώ εντοπίστηκε και χειροβομβίδα «στρατιωτικού τύπου» την οποία εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί με ελεγχόμενη έκρηξη. Ένας ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο (OsloMet), που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Ο Μπράιαν Σκότνες, επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο, δήλωσε ότι στην παρούσα φάση οι υποψίες στρέφονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. «Συλλάβαμε έναν ύποπτο και αναζητούμε κι άλλους», ανέφερε ο Σκότνες.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 και την εφημερίδα Aftenposten, ο ύποπτος που ανακρίνεται είναι μόλις 13 ετών. Ο Σκότνες ωστόσο αρνήθηκε να διευκρινίσει την ηλικία του υπόπτου.

