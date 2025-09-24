Τζίμι Κίμελ: Επιστροφή με συγκίνηση και χαμηλούς τόνους – Η αναφορά στην Έρικα Κερκ και στον δολοφόνο

Ο Τζίμι Κίμελ βγήκε ξανά στο πλατό του «Jimmy Kimmel Live!» το βράδυ της Τρίτης, μετά από την αιφνιδιαστική αναστολή της εκπομπής του.

Το κοινό τον υποδέχθηκε με αποθέωση, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε συγκινημένος και προσεκτικός. «Αυτό το επεισόδιο ήταν αλλιώτικο», είπε θεατής στο CNN, περιγράφοντας το κλίμα σχεδόν «λυτρωτικό».

Από το σχόλιο στη θύελλα

Η αναστολή της εκπομπής ήρθε μετά τα σχόλια του Κίμελ για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, ύποπτο για τη δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ – εμβληματικής μορφής του κινήματος MAGA.

Ο παρουσιαστής είχε κατηγορήσει τότε τους υποστηρικτές του Τραμπ ότι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν το έγκλημα και είχε εμμέσως πλην σαφώς υποστηρίξει ότι ο δολοφόνος προέρχεται από τα «σπλάχνα» τους – αν και δεν υπήρχαν στοιχεία επ’ αυτού.

Η δήλωση πυροδότησε εκρηκτικές αντιδράσεις: συντηρητικοί πολιτικοί, δεξιά μέσα και κυβερνητικοί αξιωματούχοι πίεσαν την ABC να τον «τιμωρήσει».

Η πίεση από την Ουάσιγκτον

Πρωταγωνιστής σε αυτή την πίεση ήταν ο Μπρένταν Καρ, αρμόδιος της FCC για τις άδειες τοπικών σταθμών, που απείλησε με ανάκληση αδειών.

Το αποτέλεσμα: μεγάλες εταιρείες-ιδιοκτήτες σταθμών όπως η Nexstar και η Sinclair έκοψαν την εκπομπή, οδηγώντας την ABC να «παγώσει» προσωρινά το σόου πανεθνικά. Η απόφαση θεωρήθηκε ευρέως ως πράξη λογοκρισίας και πυροδότησε ακόμη και κινήσεις μποϊκοτάζ στη Disney, μητρική της ABC.

Ένα μήνυμα συγχώρεσης

Στον πρώτο του μονόλογο μετά την επιστροφή, ο Κίμελ θέλησε να ρίξει τους τόνους και άλλαξε τελείως το αφήγημά του σχετικά με τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Μίλησε για τον δολοφόνο του Κερκ ως «έναν άρρωστο άνθρωπο που δεν εκπροσωπεί κανέναν».

Κυρίως όμως στάθηκε στη στάση της χήρας του, Ερίκα Κερκ: «Η ικανότητά της να συγχωρεί είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αν πιστεύεις στις διδασκαλίες του Ιησού, αυτό ήταν. Μια πράξη χάρης, μια ανιδιοτελής συγχώρεση από μια πενθούσα χήρα. Με άγγιξε βαθιά», είπε.

Οργή και απειλές από τον Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την επίθεση. Στο Truth Social χαρακτήρισε τον Κίμελ «όργανο των Δημοκρατικών», απείλησε με νέες νομικές κινήσεις κατά της ABC και υπενθύμισε ότι πέρυσι απέσπασε 16 εκατ. δολάρια σε δικαστικό συμβιβασμό με το δίκτυο.

«Ας δούμε τι θα γίνει τώρα. Αυτό το deal ακούγεται ακόμη πιο κερδοφόρο», έγραψε σκωπτικά.

Μια μάχη που ξεπερνά τα όρια της τηλεόρασης

Η υπόθεση Κίμελ ξεπέρασε τα στενά όρια της late-night τηλεόρασης και άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της σάτιρας, την πολιτική επιρροή στα ΜΜΕ και την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος, απευθυνόμενος στο κοινό, το έθεσε απλά: «Αυτή η εκπομπή δεν είναι σημαντική. Σημαντικό είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να έχουμε μια εκπομπή σαν αυτή».

Ο κωμικός που έγινε «σύμβολο»

Ο Κίμελ δεν ξεκίνησε την καριέρα του ως πολιτικός σχολιαστής, αλλά ως «Jimmy the Sports Guy» σε ραδιόφωνο του Λος Άντζελες. Μέσα από επιτυχίες όπως το «Win Ben Stein’s Money» και το «The Man Show» εξελίχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο της αμερικανικής τηλεόρασης. Στα 20 χρόνια του «Jimmy Kimmel Live!», κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στο χιούμορ και την κοινωνική ευαισθησία – συχνά μοιραζόμενος προσωπικές ιστορίες, άλλοτε με δάκρυα, άλλοτε με σάτιρα.

Σήμερα, άθελά του, έχει μετατραπεί σε σύμβολο μιας μάχης που ξεπερνά τον ίδιο.