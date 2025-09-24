Yπερτυφώνας Ραγκάσα: Τουλάχιστον 14 νεκροί στην Ταϊβάν – Σε ετοιμότητα Χονγκ Κονγκ και νότια Κίνα

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη περίπου 120 άλλων αγνοείται μετά την κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό ανάχωμα ποταμού και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην ανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η κατολίσθηση έγινε την Τρίτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) που έπληξε το νησί προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.

Το Χονγκ Κονγκ και τμήματα της νότιας Κίνας τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής την Τετάρτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα πλησιάζει με ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις, αναγκάζοντας τις κινεζικές αρχές να κλείσουν σχολεία και επιχειρήσεις σε τουλάχιστον 10 πόλεις.

Ο υπερτυφώνας προκαλεσε μέγιστους συνεχόμενους ανέμους που έφθασαν τα 195 χλμ. την ώρα κοντά στο κέντρο του ενώ κινούνταν δυτικά κατά μήκος της Νότιας Σινικής Θάλασσας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Χονγκ Κονγκ.

Το Αστεροσκοπείο του Χονγκ Κονγκ εξέδωσε την υψηλότερη προειδοποίηση για τυφώνα, T10, στις 2:40 π.μ. την Τετάρτη, λέγοντας ότι «θα παραμείνει σε ισχύ για κάποιο χρονικό διάστημα» καθώς ο Ραγκάσα θα πλησιάσει περισσότερο στην περιοχή αργότερα το πρωί. Προειδοποίησε επίσης για κύματα και καταιγίδες καθώς κινείται ο Ραγκάσα, με ορισμένες περιοχές να βλέπουν τα επίπεδα του νερού να κινηθούν τέσσερα έως πέντε μέτρα πάνω από το κανονικό.

Η Σεντζέν, στη νοτιοανατολική Κίνα, διέταξε νωρίτερα την εκκένωση 400.000 ανθρώπων. Αντίστοιχα μέτρα ακολουθούν και άλλες πόλεις στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ, όπως το Τσαοτζόου, το Ζουχάι, το Ντονγκουάν και το Φοσάν.

Τι είναι ο υπερτυφώνας

Η επιστημονική κοινότητα έχει προειδοποιήσει ότι οι καταιγίδες γίνονται πιο ισχυρές καθώς υπερθερμαίνεται ο πλανήτης λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Οι τυφώνες, οι κυκλώνες και οι ανεμοστρόβιλοι είναι παρόμοιοι τύποι καταιγίδων, με διαφορετικά ονόματα ανάλογα με την περιοχή σχηματισμού τους. Οι τυφώνες σχηματίζονται στη Δυτική Ειρηνική (Κίνα, Ιαπωνία, Φιλιππίνες), οι κυκλώνες στον Νότιο Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, ενώ οι ανεμοστρόβιλοι στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική.

Ένας υπερτυφώνας είναι εξαιρετικά ισχυρή καταιγίδα, ισοδύναμη με τυφώνα Κατηγορίας 5, με ανέμους έως 253 χλμ/ώρα.