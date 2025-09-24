Σκληρή επίθεση Πέτρο σε Τραμπ: «Να κινηθεί ποινική διαδικασία για τα φονικά πλήγματα στην Καραϊβική»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζητώντας να κινηθεί «ποινική διαδικασία» εναντίον του.

Αφορμή στάθηκαν οι επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική που είχαν στόχο ταχύπλοα, τα οποία – σύμφωνα με την Ουάσινγκτον – μετέφεραν ναρκωτικά.

«Λένε ότι οι πύραυλοι στην Καραϊβική στόχευαν διακινητές ναρκωτικών. Αυτό είναι ψέμα!», τόνισε ο Πέτρο, υποστηρίζοντας πως τα θύματα ήταν «νέοι που απλώς ήθελαν να ξεφύγουν από τη φτώχεια».

Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ και τα θύματα

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακοινώσει ότι από τις αρχές του μήνα κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα που φέρονταν να διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 επιβαίνοντες.

Ο Πέτρο εκτίμησε ότι ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν Κολομβιανοί και κατηγόρησε ευθέως τον Τραμπ ότι έδωσε την εντολή για τις επιθέσεις.

«Πρέπει να κινηθεί ποινική διαδικασία εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που έδωσε την εντολή, του προέδρου Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τα καρτέλ είναι στο Μαϊάμι»

Παράλληλα, ο Κολομβιανός ηγέτης υποστήριξε ότι οι πραγματικοί ηγέτες των καρτέλ ναρκωτικών δεν βρίσκονται στη Λατινική Αμερική, αλλά στο Μαϊάμι, «γείτονες του προέδρου των ΗΠΑ» που διατηρεί έπαυλη στη Φλόριντα.

Η τοποθέτηση αυτή αποτελεί μια ακόμη αιχμή στο ήδη τεταμένο κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ρήξη στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Μπογκοτά

Οι ΗΠΑ και η Κολομβία υπήρξαν παραδοσιακοί σύμμαχοι στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, οι σχέσεις τους έχουν επιδεινωθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα η Ουάσινγκτον αφαίρεσε από την Κολομβία την πιστοποίηση του εταίρου στην αντιναρκωτική συνεργασία, επισημοποιώντας τη ρήξη.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP