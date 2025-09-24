ΟΗΕ: Ποιος σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαινε ο Ντόναλντ Τραμπ – Τι έγινε με τον τηλεϋποβολέα

Διευκρινίσεις για το απρόοπτο που σημειώθηκε κατά την άφιξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έδωσε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Όπως δήλωσε, η αιφνίδια διακοπή της κυλιόμενης σκάλας δεν οφείλεται σε δολιοφθορά αλλά σε «ανθρώπινο λάθος» από τον εικονολήπτη που συνόδευε τον πρόεδρο.

Ο cameraman, επιχειρώντας να τραβήξει πλάνα από διαφορετική γωνία, ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα και, χωρίς να το αντιληφθεί, ενεργοποίησε τον μηχανισμό ασφαλείας.

«Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ακριβώς για να αποτρέπει εγκλωβισμούς και πιθανούς τραυματισμούς», σημείωσε ο Ντουζαρίκ.

This is insane… As Trump arrived to the UN, the escalator stopped working the moment he stepped on it. Then the teleprompter stopped working the moment he got up to the podium to speak. pic.twitter.com/XBTgfr6zJ8 — Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 23, 2025

Τα σχόλια Τραμπ και η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας στην ομιλία του: «Δύο πράγματα αποκόμισα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο τηλεϋποβολέα». Η φράση του προκάλεσε γέλια στο ακροατήριο.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, αντέδρασε με οργή. «Εάν κάποιος στα Ηνωμένα Έθνη σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, πρέπει να απολυθεί και να διερευνηθεί αμέσως», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Ο τηλεϋποβολέας και η «κόντρα» για την ευθύνη

Το δεύτερο τεχνικό απρόοπτο που ανέφερε ο Τραμπ αφορούσε τον τηλεϋποβολέα, ο οποίος – όπως υποστήριξε – δεν λειτουργούσε σωστά. «Όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεϋποβολέα θα βρει τον μπελά του», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή του ΟΗΕ, πάντως, απάντησε πως η ευθύνη για τη λειτουργία του autocue βρισκόταν στον Λευκό Οίκο και όχι στους τεχνικούς της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόεδρος της ΓΣ, Αναλένα Μπέρμποκ, έσπευσε μάλιστα να υπογραμμίσει μετά την ομιλία: «Οι τηλεϋποβολείς του ΟΗΕ λειτουργούν άψογα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ