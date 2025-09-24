Πέθανε ο κινηματογραφικός θρύλος των 60’s Κλαούντια Καρντινάλε

Η Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, ένας θρύλος του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, «έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της», στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια, ανακοίνωσε ο ατζέντης της, Λοράν Σαβρί.

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών στο Νεμούρ κοντά στο Παρίσι, παρουσία των παιδιών της, δήλωσε ο ατζέντης της στο AFP. «Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας τόσο ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνης», δήλωσε ο Λοράν Σαβρί. Η Καρντινάλε, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε, γεννήθηκε στην Τύνιδα το 1938.

Με την άγρια ​​ομορφιά της και τη βραχνή φωνή της, η Καρντινάλε όχι μόνο γοήτευσε τους μεγαλύτερους Ιταλούς σκηνοθέτες, αλλά έπαιξε και απέναντι στους περισσότερους κορυφαίους άνδρες της εποχής, όπως τους Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντς Μπρουκς, Σέρτζιο Λεόνε Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, Μπερτ Λάνκαστερ, Αλέν Ντελόν, Χένρι Φόντα.