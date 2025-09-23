Βασιλιάς Αμπντάλα Β΄: «Πρόκληση» η αναφορά σε Μεγάλο Ισραήλ – Η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν είναι πρόθυμη για ειρήνη

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’ επιτέθηκε στο Ισραήλ.στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφιερώνοντας σχεδόν ολόκληρη την ομιλία του στο θέμα της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Χαρακτήρισε τον πόλεμο στη Γάζα ως «μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία αυτού του θεσμού», αλλά προσθέτει ότι η σύγκρουση έχει διάρκεια δεκαετίες.

«Πόσο καιρό θα είμαστε ικανοποιημένοι με την καταδίκη μετά την καταδίκη χωρίς συγκεκριμένη δράση; Όσον αφορά την παλαιστινοισραηλινή σύγκρουση, φαίνεται ότι αυτό που εκτυλίσσεται στις αίθουσες της εξουσίας είναι θεωρία. Οι αγώνες και τα βάσανα επί τόπου είναι πραγματικότητα», λέει.

Ο Αμπντάλα είπε ότι οι ενδιάμεσες συμφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης «έχουν χρησιμεύσει ως αντιπερισπασμός καθώς το Ισραήλ άρπαξε περισσότερη γη, επέκτεινε τους παράνομους οικισμούς, κατεδάφισε σπίτια και εκτόπισε ολόκληρες γειτονιές. Μουσουλμανικοί και χριστιανικοί ιεροί τόποι στην Ιερουσαλήμ έχουν βανδαλιστεί και βεβηλωθεί από εκείνους που βρίσκονται υπό την προστασία της κυβέρνησης».

«Και όλα αυτά τα χρόνια, ούτε οι ισραηλινές οικογένειες μπόρεσαν να ζήσουν με πραγματική ασφάλεια, επειδή η στρατιωτική δράση δεν μπορεί να φέρει την ασφάλεια που χρειάζονται. Πουθενά αυτό δεν είναι πιο εμφανές από ό,τι στη Γάζα», σημείωσε.

«Περισσότεροι από 60.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, 50.000 παιδιά τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν, χιλιόμετρα καμένων ερειπίων. Γειτονιές, νοσοκομεία, σχολεία, αγροκτήματα, ακόμη και τζαμιά και εκκλησίες σε ερείπια, εκτεταμένη πείνα. Και αυτό που βλέπουμε είναι μόνο μια φευγαλέα ματιά, επειδή ποτέ στη σύγχρονη ιστορία μας δεν έχουν εμποδιστεί έτσι οι φακοί των διεθνών μέσων ενημέρωσης να αποτυπώσουν την πραγματικότητα επί τόπου», λέει, αναφερόμενος στον μη επαληθευμένο απολογισμό του πολέμου που παρείχε το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

«Κατάφωση παραβίαση κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας το Μεγάλο Ισραήλ»

«Επιπλέον, η προκλητική έκκληση της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης για ένα λεγόμενο Μεγάλο Ισραήλ μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσω της κατάφωρης παραβίασης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των γειτόνων της. Και δεν υπάρχει τίποτα σπουδαίο σε αυτό. Δεν μπορώ παρά να αναρωτιέμαι αν μια παρόμοια εξωφρενική έκκληση γινόταν από έναν Άραβα ηγέτη, θα αντιμετωπιζόταν με την ίδια παγκόσμια απάθεια;» λέει.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να τρέφει την ψευδαίσθηση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ένας πρόθυμος εταίρος για ειρήνη. Κάθε άλλο. Οι ενέργειές της επί τόπου διαλύουν τα ίδια τα θεμέλια στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί η ειρήνη και θάβουν σκόπιμα την ίδια την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», δηλώνει.

«Εχθρική ρητορική» του Ισραήλ κατά του Τεμένους Αλ-Άκσα

«Η εχθρική ρητορική της που ζητά τη στοχοποίηση του Τζαμιού Αλ-Άκσα θα υποκινήσει έναν θρησκευτικό πόλεμο που θα επεκταθεί πολύ πέρα ​​από την περιοχή και θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση από την οποία κανένα έθνος δεν θα μπορεί να ξεφύγει», προσθέτει.

Το Όρος του Ναού, το οποίο ήταν η τοποθεσία των αρχαίων Εβραϊκών Ναών και τώρα στεγάζει το Τζαμί Αλ-Άκσα και τον Θόλο του Βράχου, υπήρξε ένα από τα πιο ασταθή σημεία ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Από τότε που ανέλαβε για πρώτη φορά το χαρτοφυλάκιο εθνικής ασφάλειας το 2022, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έχει διακηρύξει συνεχώς ότι η πολιτική του είναι να επιτρέπει την εβραϊκή προσευχή στην κορυφή του Όρους του Ναού, περιφρονώντας το status quo, το οποίο το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι παραμένει σε ισχύ.

Ο Αμπντάλα Β΄επαίνεσε τα κράτη για την υποστήριξη μιας συμφωνίας που «εξασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια και την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού καθώς ανοικοδομείται».

Πηγή: Times of Israel