Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ, διαψεύδει πως εμποδίζει τη σύναψη εκεχειρίας

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εξτρεμιστική οργάνωση

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα την κατηγορία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βάσει της οποίας η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση εμποδίζει τις προσπάθειες επίτευξης μιας εκεχειρίας στη Γάζα.

«Η Χαμάς δεν υπήρξε ποτέ ένα εμπόδιο στη σύναψη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας (…). Η αμερικανική διοίκηση, οι μεσολαβητές και ολόκληρος ο κόσμος γνωρίζουν πως ο εγκληματίας πολέμου (ο Ισραηλινός πρωθυπουργός) Νετανιάχου είναι ο μοναδικός που εμποδίζει όλες τις προσπάθειες επίτευξης μιας συμφωνίας», αναφέρει η οργάνωση σε ένα δελτίο Τύπου.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Χαμάς αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

