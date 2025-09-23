Εμίρης του Κατάρ: Το Ισραήλ θέλει να καταστρέψει τη Γάζα – Καθιστά «αδύνατη» τη διεξαγωγή συνομιλιών

Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, δήλωσε ότι η επίθεση του Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα που στόχευσε τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα ήταν μια προσπάθεια του Ισραήλ να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Διαπραγματεύονται με αντιπροσωπείες και σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τα μέλη των διαπραγματευτικών ομάδων. Είναι δύσκολο να συνεργαστείς με μια τέτοια νοοτροπία που δεν σέβεται τα πιο ελάχιστα πρότυπα συνεργασίας. Είναι αδύνατο», λέει.

«Στόχος τους είναι να καταστρέψουν τη Γάζα έτσι ώστε να είναι μη κατοικήσιμη και όπου κανείς δεν μπορεί να σπουδάσει ή να λάβει θεραπεία», ισχυρίστηκε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «εγκαταλείπει την ιδέα της απελευθέρωσης των ομήρων».

Ο Νετανιάχου «πιστεύει στο Μεγάλο Ισραήλ»

«Ο Ισραηλινός ηγέτης θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο. Πιστεύει σε αυτό που ονομάζεται Μεγάλο Ισραήλ», ανάφερε για τον Νετανιάχου.

Το Ισραήλ «έχει εμπλακεί σε γενοκτονία και ο ηγέτης του είναι περήφανος που εμπόδισε την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους και υπόσχεται ότι ένα τέτοιο κράτος δεν θα ιδρυθεί ποτέ, και υπερηφανεύεται που εμπόδισε την ειρήνη με τους Παλαιστίνιους και ότι θα αποτρέψει μια τέτοια ειρήνη στο μέλλον», συνέχισε ο αλ Θάνι.

Το Ισραήλ «θέλει να επιβληθεί στους γείτονές του»

«Το Ισραήλ περιβάλλεται από κράτη που έχουν υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία μαζί του ή που έχουν δεσμευτεί στην Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία. Αλλά το Ισραήλ δεν αρκείται σε εκεχειρίες και οικισμούς. Επιθυμεί να επιβάλει τη θέλησή του στους γύρω Άραβες γείτονές του», λέει.

«Όλοι όσοι αντιτίθενται στη θέλησή του είναι είτε αντισημίτες είτε τρομοκράτες. Ακόμα και οι σύμμαχοι του Ισραήλ συνειδητοποιούν αυτό το γεγονός και το απορρίπτουν», δηλώνει.

Πηγή: Reuters, Times of Israel