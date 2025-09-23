Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν τα ρωσικά μαχητικά που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Τρίτη τις χώρες του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν οποιαδήποτε ρωσικά μαχητικά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους.

Ο Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν πιστεύει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το πιστεύω».

Ανέφερε επίσης πως εξαρτάται από τις περιστάσεις το αν θα έπρεπε οι ΗΠΑ να παρείχαν στήριξη σε μία τέτοια περίσταση.

Ευγένεια και θετικός τόνος

Σε έντονη αντίθεση με την προηγούμενη ομιλία του, ο Τραμπ υπήρξε ευγενικός και γεμάτος επαίνους για τους ηγέτες αυτούς, ενώ τα σχόλιά του ήταν συνολικά πολύ πιο θετικά σε σχέση με την προηγούμενη παρέμβασή του.

Λιγοστές δεσμεύσεις και ασάφεια

Ωστόσο, υπήρξε φειδωλός σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με το τι θα κάνουν οι ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα ζητήματα που έθεσε νωρίτερα, είτε πρόκειται για την οικονομία της Αργεντινής είτε για την Ουκρανία. Ο τόνος του ήταν σε μεγάλο βαθμό ένας τόνος «αναμονής και βλέπουμε».

Η τελευταία συνάντηση, με τον Ζελένσκι, κινήθηκε ακριβώς σε αυτό το μοτίβο.

Από τη μία πλευρά, ο Τραμπ απάντησε χωρίς περιστροφές ότι θα υποστήριζε τις χώρες του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη ή drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους.

Από την άλλη, δεν διευκρίνισε υπό ποιες συνθήκες οι ΗΠΑ θα βοηθούσαν σε ένα τέτοιο σενάριο.

Παρομοίως, ήταν ασαφής όταν ρωτήθηκε για ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες με τον Πούτιν, λέγοντας ότι θα ενημερώσει τον κόσμο «σε περίπου έναν μήνα».

«Στρατηγική ασάφεια» και αβεβαιότητα

Είναι κάτι που έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν, σε ένα ευρύ φάσμα εσωτερικών και διεθνών θεμάτων.

Πολλοί έμπειροι παρατηρητές του Τραμπ το περιγράφουν αυτό ως εσκεμμένο, ή ως «στρατηγική ασάφεια», μέσω της οποίας θέλει να κρατήσει κρυφές τις προθέσεις του από τους περισσότερους, μέχρι τη στιγμή της εκτέλεσης.

Όμως, για πολλούς παγκόσμιους ηγέτες — συμπεριλαμβανομένων, φαντάζεται κανείς, του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων συμμάχων του — αυτή η στρατηγική δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς τον ρόλο που οι ΗΠΑ βλέπουν για τον εαυτό τους.

